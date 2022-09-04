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Усик заявил, что точно станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, но боя с Фьюри в 2022 году не будет

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Усик рассказал, что пять месяцев находился в жестком тренировочном графике
Усик рассказал, что пять месяцев находился в жестком тренировочном графике
Фото: ЕРА

Чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и журнала The Ring Александр Усик из Украины заявил, что в 2022 году не будет его боя с чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. Об этом Усик сказал "ВВС News Україна" в интервью, которое вышло 3 сентября.

По его словам, "переговоры продолжаются", но в 2022 году поединок с Фьюри "точно не состоится".

"У меня все слава Богу, нет никаких травм, но есть старые повреждения, которые дали о себе знать. Их сейчас нужно вылечить, и восстановление после этого будет где-то полтора-два месяца. Если этого не сделать, они могут дать о себе знать в самый неподходящий момент", – объяснил украинец.

Он отметил, что "в течение пяти месяцев был в жестком тренировочном графике и тело истощилось", поэтому общается с врачами по поводу максимального "сheck-up тела".

"Я просто физически сейчас не смогу подготовиться [к бою до конца 2022 года] никак. Вот вообще никак. А зачем мне выходить на поединок неподготовленным? Для меня важнее мое внутреннее самочувствие и здоровье, чем большой поединок, потому что я не собираюсь отбоксировать и все. Я собираюсь путешествовать с детьми, воспитывать их, помогать им в том, чем они будут заниматься", – заявил Усик.

Если украинец завоюет титул чемпиона мира по версии WBC, то станет абсолютным чемпионом мира.

"Я стану абсолютным чемпионом мира", – подчеркнул Усик.

Контекст:

21 августа Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Фьюри объявил о завершении карьеры.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бокс, здоровье, Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, WBC, WBA, WBO, IBF, The Ring, IBO, чемпион мира
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