Усик заявил, что точно станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, но боя с Фьюри в 2022 году не будет

По его словам, "переговоры продолжаются", но в 2022 году поединок с Фьюри "точно не состоится".

"У меня все слава Богу, нет никаких травм, но есть старые повреждения, которые дали о себе знать. Их сейчас нужно вылечить, и восстановление после этого будет где-то полтора-два месяца. Если этого не сделать, они могут дать о себе знать в самый неподходящий момент", – объяснил украинец.

Он отметил, что "в течение пяти месяцев был в жестком тренировочном графике и тело истощилось", поэтому общается с врачами по поводу максимального "сheck-up тела".

"Я просто физически сейчас не смогу подготовиться [к бою до конца 2022 года] никак. Вот вообще никак. А зачем мне выходить на поединок неподготовленным? Для меня важнее мое внутреннее самочувствие и здоровье, чем большой поединок, потому что я не собираюсь отбоксировать и все. Я собираюсь путешествовать с детьми, воспитывать их, помогать им в том, чем они будут заниматься", – заявил Усик.

Если украинец завоюет титул чемпиона мира по версии WBC, то станет абсолютным чемпионом мира.

"Я стану абсолютным чемпионом мира", – подчеркнул Усик.