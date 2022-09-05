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"Этот сайт – дно, но если меня оттуда уберут, я подам в суд". Усик про свое отношение к сайту "Миротворец"

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Александр Усик называет сайт "Миротворец" "дном"
Александр Усик называет сайт "Миротворец" "дном"
Фото: ЕРА

Чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и журнала The Ring Александр Усик из Украины заявил, что подаст в суд на создателей сайта "Миротворец", если они уберут из своей базы его фамилию. Об этом Усик сказал "ВВС News Україна" в интервью, которое вышло 3 сентября.

"Я вообще никак не реагирую на то, что я есть в "Миротворце". Этот сайт – дно. Вообще, если они меня уберут, я подам на них в суд. Лучше я там буду оставаться", – сказал Усик.

По его мнению, создатель сайта "Миротворец" записывает в базу людей, которые "по каким-либо причинам ему не нравятся".

"Что такое "Миротворец"? К чему он прикреплен? Он какую-то имеет силу? Создал какой-то парень сайт "Миротворец" и тех, кто ему не нравится по каким-то его причинам, он туда забрасывает. Ну, ладно, есть там я. Думаю, от этого больше пользы "Миротворцу", чем мне [вреда]", – заявил Усик.

ВИДЕО
Видео: BBC News Україна / YouTube
Контекст:

Центр "Миротворец" — украинская неправительственная организация, занимающаяся исследованием преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Создан весной 2014 года в рамках работы волонтерской группы "Народный тыл" группой ученых и специалистов по исследованию упомянутых преступлений как представляющих существенную угрозу украинскому государству и обществу.

Александр Усик находится в базе "Миротворца" за "отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора). Манипуляции общественно значимой информацией". И как "противник независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".

Усик попал в базу сайта "Миротворец" в 2020 году после того, как он снялся в русском церковном документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес!", в котором высказывал нескрываемую приверженность Украинской православной церкви Московского патриархата, демонстрировал близкие отношения с ее предстоятелем митрополитом Онуфрием и заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ.

Теги: Россия, Украина, Онуфрий, агрессия, Александр Усик, сайт Миротворец, интервью
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