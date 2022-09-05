"Этот сайт – дно, но если меня оттуда уберут, я подам в суд". Усик про свое отношение к сайту "Миротворец"

"Я вообще никак не реагирую на то, что я есть в "Миротворце". Этот сайт – дно. Вообще, если они меня уберут, я подам на них в суд. Лучше я там буду оставаться", – сказал Усик.

По его мнению, создатель сайта "Миротворец" записывает в базу людей, которые "по каким-либо причинам ему не нравятся".

"Что такое "Миротворец"? К чему он прикреплен? Он какую-то имеет силу? Создал какой-то парень сайт "Миротворец" и тех, кто ему не нравится по каким-то его причинам, он туда забрасывает. Ну, ладно, есть там я. Думаю, от этого больше пользы "Миротворцу", чем мне [вреда]", – заявил Усик.

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Видео: BBC News Україна / YouTube