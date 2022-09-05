"Этот сайт – дно, но если меня оттуда уберут, я подам в суд". Усик про свое отношение к сайту "Миротворец"

"Я вообще никак не реагирую на то, что я есть в "Миротворце". Этот сайт – дно. Вообще, если они меня уберут, я подам на них в суд. Лучше я там буду оставаться", – сказал Усик.
По его мнению, создатель сайта "Миротворец" записывает в базу людей, которые "по каким-либо причинам ему не нравятся".
"Что такое "Миротворец"? К чему он прикреплен? Он какую-то имеет силу? Создал какой-то парень сайт "Миротворец" и тех, кто ему не нравится по каким-то его причинам, он туда забрасывает. Ну, ладно, есть там я. Думаю, от этого больше пользы "Миротворцу", чем мне [вреда]", – заявил Усик.
Центр "Миротворец" — украинская неправительственная организация, занимающаяся исследованием преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Создан весной 2014 года в рамках работы волонтерской группы "Народный тыл" группой ученых и специалистов по исследованию упомянутых преступлений как представляющих существенную угрозу украинскому государству и обществу.
Александр Усик находится в базе "Миротворца" за "отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора). Манипуляции общественно значимой информацией". И как "противник независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".
Усик попал в базу сайта "Миротворец" в 2020 году после того, как он снялся в русском церковном документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес!", в котором высказывал нескрываемую приверженность Украинской православной церкви Московского патриархата, демонстрировал близкие отношения с ее предстоятелем митрополитом Онуфрием и заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ.