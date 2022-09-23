Усик показал родное место в Черниговской области

"Родное место", – подписал фото спортсмен.

Он позирует в кадре на грунтовой дороге не фоне дерева.

Контекст:

Усик – уроженец Симферополя.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.