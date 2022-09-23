Бульвар Шоубиз
 
23 сентября, 2022
 
Новости

Усик показал родное место в Черниговской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Усик уроженец Симферополя
Усик – уроженец Симферополя
Фото: usykaa / Instagram

Украинский спортсмен, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Александр Усик 22 сентября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в Черниговской области – на родине своей матери.

"Родное место", – подписал фото спортсмен.

Он позирует в кадре на грунтовой дороге не фоне дерева.

Контекст:

Усик – уроженец Симферополя.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Теги: Чернигов, Александр Усик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Елена ПОСКАННАЯ
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Елена ПОСКАННАЯ
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
Усик показал родное место в Черниговской области
Усик показал родное место в Черниговской области
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 