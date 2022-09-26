  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре

"Если не дома в своем саду, то это Испания, Мексика, Греция. Опять же, не просто отдых: приехать покупаться, лечь на лежаках – и все. Ходить, посмотреть что-то, поесть еду местную. Может быть, даже она острая. На рафте где-то прокатиться. Если там джунгли какие-то, поехать туда посмотреть. Активненько, активненько хочется", – признался он.
Усик отметил, что у него нет желания выходить на рыбалку в океан, поскольку были случаи попадания в шторм.
"И это тяжело, это тошнит. И я говорю: "Не, не, пацаны. У меня есть озера. Там замечательная рыба, большая, хорошая, там ловится. А океан..." Самый крутой отдых, я вам сейчас скажу, – это даже не заграница. В Вышгороде есть дом, Десна речка, сразу баня, все зелень, клеверочек, полько есть и в теннис поиграть, и в баскетбольчик. Вот это самое замечательное место для меня. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, пожарить шашлычок, сделать шурпишку... Вот там прямо карасиков пожарить на костре..." – рассказал спортсмен.
Боксер добавил, что его компания – это его близкие и друзья, его команда, а путешествует он с женой и детьми.
Полную текстовую версию интервью можно прочитать здесь.
Усик – уроженец Симферополя. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.
Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.