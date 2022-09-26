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26 сентября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре

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Усик признался, что предпочитает активный отдых
Усик признался, что предпочитает активный отдых
Фото: usykaa / Instagram

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, украинский боксер Александр Усик в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, где и как ему нравится отдыхать. Видео опубликовали 25 сентября на YouTube-канале "В гостях у Дмитрия Гордона".

"Если не дома в своем саду, то это Испания, Мексика, Греция. Опять же, не просто отдых: приехать покупаться, лечь на лежаках – и все. Ходить, посмотреть что-то, поесть еду местную. Может быть, даже она острая. На рафте где-то прокатиться. Если там джунгли какие-то, поехать туда посмотреть. Активненько, активненько хочется", – признался он.

Усик отметил, что у него нет желания выходить на рыбалку в океан, поскольку были случаи попадания в шторм.

"И это тяжело, это тошнит. И я говорю: "Не, не, пацаны. У меня есть озера. Там замечательная рыба, большая, хорошая, там ловится. А океан..." Самый крутой отдых, я вам сейчас скажу, – это даже не заграница. В Вышгороде есть дом, Десна речка, сразу баня, все зелень, клеверочек, полько есть и в теннис поиграть, и в баскетбольчик. Вот это самое замечательное место для меня. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, пожарить шашлычок, сделать шурпишку... Вот там прямо карасиков пожарить на костре..." – рассказал спортсмен.

Боксер добавил, что его компания – это его близкие и друзья, его команда, а путешествует он с женой и детьми.

Полную текстовую версию интервью можно прочитать здесь.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Усик – уроженец СимферополяПосле начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Греция, Испания, Мексика, Александр Усик, Вышгород, спортсмены, отдых, интервью, чемпион мира, Десна
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