Усик о встрече с Путиным: Грешно старых бить. Может быть, нечаянно толкнуть в плечо – и он упал бы с балкона: "Братан, извини"

"После всех преступлений, которые совершил Путин на украинской земле, если бы вы встретились с ним, что бы вы ему сказали?" – поинтересовался Гордон.
"Если честно, не хотел бы с ним встречаться никогда. Чтобы не грешить. Я бы, например, не хотел бы ему жать руку. Не хотел бы. Но я тут человек грешный и я с разных сторон на это смотрю. Но я бы не хотел. Мне кажется, никакого нет смысла встречаться с ним: он не слышит никого, кроме себя. Абсолютно никого", – подчеркнул Усик.
Журналист спросил, смог бы боксер ударить Путина.
"Старый человек. Грешно старых бить. Может быть, нечаянно толкнуть в плечо – и он упал бы с балкона. Типа "Братан, извини". Оп! – и все", – сказал боксер.
Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
17 августа на пресс-конференцию в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring. Свою победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.