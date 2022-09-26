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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Усик о встрече с Путиным: Грешно старых бить. Может быть, нечаянно толкнуть в плечо – и он упал бы с балкона: "Братан, извини"

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Усик: Не хотел бы с Путиным встречаться никогда
Усик: Не хотел бы с Путиным встречаться никогда
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не имеют смысла, потому что он не слышит никого, кроме себя. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский боксер Александр Усик.

"После всех преступлений, которые совершил Путин на украинской земле, если бы вы встретились с ним, что бы вы ему сказали?" – поинтересовался Гордон.

"Если честно, не хотел бы с ним встречаться никогда. Чтобы не грешить. Я бы, например, не хотел бы ему жать руку. Не хотел бы. Но я тут человек грешный и я с разных сторон на это смотрю. Но я бы не хотел. Мне кажется, никакого нет смысла встречаться с ним: он не слышит никого, кроме себя. Абсолютно никого", – подчеркнул Усик.

Журналист спросил, смог бы боксер ударить Путина.

"Старый человек. Грешно старых бить. Может быть, нечаянно толкнуть в плечо – и он упал бы с балкона. Типа "Братан, извини". Оп! – и все", – сказал боксер.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференцию в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring. Свою победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, Александр Усик, вторжение, война России против Украины, интервью
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