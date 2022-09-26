Усик о встрече с Путиным: Грешно старых бить. Может быть, нечаянно толкнуть в плечо – и он упал бы с балкона: "Братан, извини"

"После всех преступлений, которые совершил Путин на украинской земле, если бы вы встретились с ним, что бы вы ему сказали?" – поинтересовался Гордон.

"Если честно, не хотел бы с ним встречаться никогда. Чтобы не грешить. Я бы, например, не хотел бы ему жать руку. Не хотел бы. Но я тут человек грешный и я с разных сторон на это смотрю. Но я бы не хотел. Мне кажется, никакого нет смысла встречаться с ним: он не слышит никого, кроме себя. Абсолютно никого", – подчеркнул Усик.

Журналист спросил, смог бы боксер ударить Путина.

"Старый человек. Грешно старых бить. Может быть, нечаянно толкнуть в плечо – и он упал бы с балкона. Типа "Братан, извини". Оп! – и все", – сказал боксер.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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