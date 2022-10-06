ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке рассказали о дилемме оккупантов в Херсонской области на фоне украинского контрнаступления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новая Каховка единственное место, где российские захватчики могут перебрасывать свои войска с одного берега Днепра на другой
Новая Каховка – единственное место, где российские захватчики могут перебрасывать свои войска с одного берега Днепра на другой
Фото: EPA

Продвигаясь на юг в Херсонской области украинские подразделения подвинули линию фронта еще на 20 км, прежде всего благодаря продвижению вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра. Об этом 6 октября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Начав новую фазу контрнаступления на юге 2 октября, ВСУ на данный момент пока не угрожают основным российским оборонительным позициям, проинформировали в минобороны Великобритании.

"Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки [Херсонской области] как одну из самых насущных проблем", – полагают в британской разведке.

В сводке говорится, что поврежденная ударами ВСУ речная переправа через Днепр в этом районе остается для захватчиков одним из немногих доступных путей для пополнения сил.

"Россия стоит перед дилеммой: с военной точки зрения отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной Херсонской области более устойчивой, но политический императив диктует необходимость оставаться и обороняться", – считает британская разведка.

Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, которые не имеют достаточного количества личного состава.

"В настоящее время у России есть несколько дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания, доступных для стабилизации фронта: она, вероятно, нацелена на развертывание мобилизованных резервов на этом участке", – резюмируют в британской разведке.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень". 5 октября Зеленский сообщил о деоккупации еще трех населенных пунктов в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Херсонская область, разведка, вторжение, переправа, Russia, Ukraine, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Каховка, река Днепр, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
"Мы не проверяем знания, это не форма контроля". Роговцева в День украинской письменности проведет радиодиктант
"Мы не проверяем знания, это не форма контроля". Роговцева в День украинской письменности проведет радиодиктант
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым
"Трусишки спадают?", "До блевотни уже этот шпагат". 46-летняя Волочкова опозорилась верхом на купели
"Трусишки спадают?", "До блевотни уже этот шпагат". 46-летняя Волочкова опозорилась верхом на купели
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (429185)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (255306)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (202840)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (139351)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (112460)
6
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (67823)
7
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором" (46887)
8
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (40117)
 
 
 
 