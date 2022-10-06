В британской разведке рассказали о дилемме оккупантов в Херсонской области на фоне украинского контрнаступления

Новая Каховка – единственное место, где российские захватчики могут перебрасывать свои войска с одного берега Днепра на другой Фото: EPA

Начав новую фазу контрнаступления на юге 2 октября, ВСУ на данный момент пока не угрожают основным российским оборонительным позициям, проинформировали в минобороны Великобритании.

(2/7) Advancing south, Ukrainian units have pushed the front line forwards by up to an additional 20km, primarily making gains along the east bank of the Inhulets and west bank of the Dnipro, but not yet threatening the main Russian defensive positions. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 6, 2022

"Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки [Херсонской области] как одну из самых насущных проблем", – полагают в британской разведке.

В сводке говорится, что поврежденная ударами ВСУ речная переправа через Днепр в этом районе остается для захватчиков одним из немногих доступных путей для пополнения сил.

(4/7) The damaged river crossing over the Dnipro in this area remains one of the few routes available for them to resupply forces. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 6, 2022

"Россия стоит перед дилеммой: с военной точки зрения отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной Херсонской области более устойчивой, но политический императив диктует необходимость оставаться и обороняться", – считает британская разведка.

(5/7) Russia faces a dilemma: withdrawal of combat forces across the Dnipro makes defence of the rest of Kherson Oblast more tenable; but the political imperative will be to remain and defend. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 6, 2022

Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, которые не имеют достаточного количества личного состава.

"В настоящее время у России есть несколько дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания, доступных для стабилизации фронта: она, вероятно, нацелена на развертывание мобилизованных резервов на этом участке", – резюмируют в британской разведке.