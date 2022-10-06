ВСУ за две недели деоккупировали 93 населенных пункта Харьковской области – Генштаб

Об этом 6 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2,4 тыс. км² Слобожанщины", – сказал Громов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. ВСУ деоккупировали 483 населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Офисе президента 4 октября.