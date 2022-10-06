ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за две недели деоккупировали 93 населенных пункта Харьковской области – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 21 сентября ВСУ удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 км, отметили в Генштабе
С 21 сентября ВСУ удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 км, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за две недели деоккупировали более 90 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом 6 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.   

"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2,4 тыс. км² Слобожанщины", – сказал Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. ВСУ деоккупировали 483 населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Офисе президента 4 октября.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, брифинг, Алексей Громов, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Екатерина Кухар станцевала историю любви среди цветов
Екатерина Кухар станцевала историю любви среди цветов
91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео
91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео
"Красавец". 50-летний Джаред Лето позировал на набережной в кепке и спортивной куртке
"Красавец". 50-летний Джаред Лето позировал на набережной в кепке и спортивной куртке
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (454750)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (265142)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (205383)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (140290)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (113104)
6
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором" (47406)
7
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (40992)
8
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике (39744)
 
 
 
 