ВСУ за две недели деоккупировали 93 населенных пункта Харьковской области – Генштаб

С 21 сентября ВСУ удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 км, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 6 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2,4 тыс. км² Слобожанщины", – сказал Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)