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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В лесах Харьковской области продолжают находить потерявшихся военных РФ – МВД

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Матвеева сообщила, что российских военных задерживают и пополняют "обменный фонд"
Матвеева сообщила, что российских военных задерживают и пополняют "обменный фонд"
Фото: mvs.gov.ua

На деоккупированных территориях Харьковской области продолжают находить российских военных, которые спрятались в лесах. Об этом сообщила спикер министерства внутренних дел Алена Матвеева 4 октября, видео опубликовано на YouTube-канале министерства.

Она отметила, что на деоккупированных территориях проводятся работы по поиску коллаборантов.

"Также чуть ли не каждый день выявляют российских военных, которые потерялись в местных лесах. Из-за голода они выходят к населенным пунктам, где их задерживают военные и полицейские и, придерживаясь требований Женевской конвенции, пополняют "обменный фонд", – рассказала спикер.

ВИДЕО
Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube
Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

3 октября Зеленский сказал, что в Харьковской области ВСУ освободили более 450 населенных пунктов, операция продолжается.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МВД, Украина, Харьковская область, пленные, война России против Украины, Евгений Енин
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