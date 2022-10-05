В лесах Харьковской области продолжают находить потерявшихся военных РФ – МВД

Она отметила, что на деоккупированных территориях проводятся работы по поиску коллаборантов.

"Также чуть ли не каждый день выявляют российских военных, которые потерялись в местных лесах. Из-за голода они выходят к населенным пунктам, где их задерживают военные и полицейские и, придерживаясь требований Женевской конвенции, пополняют "обменный фонд", – рассказала спикер.

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Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

3 октября Зеленский сказал, что в Харьковской области ВСУ освободили более 450 населенных пунктов, операция продолжается.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.