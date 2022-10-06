Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках

Сейчас государственная машина Путина работает исключительно на топливе из трупов. Кончатся трупы – кончится власть

– У нас сегодня плановая, штатная "Невзоровская среда". И мой собеседник – мой друг господин Гордон. Ты уже знаком с тем, что российский Генеральный штаб изобрел гениальный термин, звучащий как "контротступление"?

– (Смеется).

– Да. Это абсолютно новое слово в военном искусстве. Но я думаю, что они очень много будут обречены изобретать и генерировать этого невероятного бреда, чтобы скрывать реальное положение дел. У них очень много сил на это уходит. И ты же понимаешь, что сейчас государственная машина Путина работает исключительно на топливе из трупов. Кончатся трупы – кончится власть. Сейчас, пока хоть кого-то убивают, есть иллюзия продолжения большой политики и большой войны. И те пьяные, хамоватые трупы, которые живьем зачем-то едут на фронт из России, подчиняясь дикому зову мобилизации, инстинкту послушания самым тупым и самым безответственным образом. Скажем так, пока есть кому умирать, жив Путин. Но в ту секунду, когда эти живые трупы иссякнут [в России], – вероятно, тогда закончится и власть, и король предстанет не просто голым, а с полностью ободранной кожей. Конечно, не таким веселым, но важнейшим событием является принципиальный отказ Зеленского вести любые переговоры с Путиным. Это очень красивый и очень здравый поступок. Что ты думаешь по этому поводу?

– Я думаю, что все правильно. Не с кем вести переговоры. Путина нет. Все, он закончился.

– Понимаешь, можно было бы привезти страуса и устроить переговоры с ним. Результат будет абсолютно таким же. Просто невозможно назвать ни один случай, ни один прецедент, когда Путин бы не соврал.

– Да.

– Даже самые лютые, свирепые патриоты-путинисты на мой вопрос: "Назовите мне хотя бы один момент, один прецедент, когда Путин бы не соврал", – не в состоянии вспомнить и назвать. То есть он целиком сделан и сконструирован только из чистого вранья. Поэтому, действительно, переговоры с ним – это пустая трата времени. Как и обсуждение его выступлений, заявлений, подписываний деклараций, приращивания территорий, отращивания территорий... В чем проблема России? В том, что Россия полезла драться, не вылечив советскую олигофрению и "перестроечный" рахит. Чтобы осуществить свои абсолютно реальные замыслы, содержащиеся в ее основах, культуре, исторической роли, России следовало бы, наверное, еще лет 40 вести себя тихо: поддакивать, подмахивать хвостом, лизать Западу руки, покупать технологии, наливаться военными возможностями. Нужно было накопить реальную, а не бутафорскую силу. И тогда уже оскаливать кровавую драконью пасть. И может быть, ей удалось бы выполнить свое вурдалачье предназначение, которое прописано в ее культуре и истории. Она, может быть, действительно смогла бы это сделать. Но будучи совершенно не готовой, она сделала свой рывок в смерть. Хотел он настоящий апокалипсис устроить? Да.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Рывок в смерть. Класс.

– Надо было готовиться, а не устраивать самодеятельность в лохмотьях с бутафорской армией. Ведь мы же видим, что бутафорией является все. Абсолютно все. Вплоть до того, что исступленный фанатик-полудурок на Красной площади, Облохастин, начиная свой крик "Гойда, священная война!", оказывается, в реальности орет и исступленничает в гробовой тишине. Площадь безмолвствует, офигевшая от такой истерики, от такого откровенного фашизма. И этот мощный одобрительный зверский рев, который слышали зрители телеканалов, целиком подложен. Потому что, разумеется, нашлись мерзавцы, которые снимали все это на телефоны и выложили это безмолвие. То есть фейк все.

Флот Петра I, ты знаешь, был всегда живописно преподнесен, являлся символом гордости. И я посмотрел внимательно: на воронежских верфях был заложен изначально 51 корабль, и только 17 спущено на воду. Остальные были украдены по частям, частично сгнили. Из 46 кораблей 1702-1707 годов постройки в сражениях не сумел принять участие ни один. Они оказались непригодны не то что к бою, но даже к простому плаванию. Понимаешь, фейк – все, везде. Мы можем быть уверены и на 100% гарантировать, что мы всегда имеем дело с враньем. Это к вопросу о реальной мощи, к вопросу о необходимости переговоров. Я повторяю: сильная Россия, которая обзавелась бы промышленностью, реально надрессировала бы пару-тройку поколений ублюдков, одержимых державностью, миссией "русского мира", могла бы быть смертельно опасна миру, но не сегодня. Она поторопилась, раскрыла карты – и теперь понятно, что Россию, в общем, мир и цивилизация вынуждены будут навсегда тем или иным способом обезвредить.

– Александр Глебович, вы упомянули уже об аннексии четырех областей Украины, из которых очень много территории контролируют украинские Вооруженные силы. Вы видели речь Путина в Георгиевском зале Кремля? Как вам его внутреннее состояние? И какое впечатление на вас произвела эта речь?

– Это был очень ценный материал для наблюдения, но если ты позволишь, друг мой Дима, я бы постепенно до нее добрался.

– Конечно.

– Потому что она в известном смысле является апофеозом и ответом на все вопросы. Мы видим, например, что эта речь полностью проигнорировала реальность. Эта речь с окраины Марса или откуда-то с Цереры. Она не имеет отношения к тому, что происходит в действительности и не имеет влияния на эту действительность. Влияние на эту действительность и на осознание ситуации имеют контейнеры с золотыми зубами, которые были найдены совсем недавно. Когда были опубликованы фотографии этих золотых зубов, свидетельства очередных преступлений, отметь – даже, в общем, никто не удивился. Никто ничего другого от путинской армии уже не ждет.

Путин один в один копирует поведение и риторику Гитлера, на что почему-то страна не может и не хочет обращать внимания

Я тебе хочу сказать, что есть такая порода аквариумных рыбок – толстолобики. Они имеют среди всех аквариумных рыбок репутацию самых тупых. Они действительно проявляют невероятное безмыслие. И я подозреваю, что большая часть населения является толстолобиками. Либо каким-то волшебным образом прилетевший, заблудившийся ген толстолобика оказывает разрушительное влияние, потому что невозможно не замечать поразительного сходства поведения Гитлера и Путина. И я думаю, что когда пойдут репортажи из разгромленного и сожженного бункера Владимира Владимировича… я не знаю, кто там будет, хрустя стеклом и гильзами, ходить… То ли это будут "азовцы", то ли это будут морские котики Соединенных Штатов, но, перешагивая через трупы ФСОшников и придворных магов, они будут взламывать и вышвыривать содержимое шкафов. Я думаю, там обнаружится не один коричневый китель с железным крестом и значком "Единой России". Я думаю, что Владимир Владимирович переодевается в тишине во все это…

Я думаю, что еще вскроется правда о всяких забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Дело в том, что он один в один копирует поведение и риторику Гитлера, на что почему-то страна не может и не хочет обращать внимания. В свое время, когда у Адольфа спрашивали, почему он не обнародует свою связь с Евой, почему он не заключит с ней брак, он объяснял, что "Германия должна знать, что я женат на Германии". И абсолютно не внося в эти реплики никаких коррективов и редактуры, Путин публично сообщает, что он женат на России. Я уж не говорю про все остальные совпадения. Даже самые вроде бы тихие холуи типа Слуцкого немедленно повторяют нацистские речевки про одного фюрера, про одну победу... И дальше мы видим все абсолютно то же: аншлюс Австрии, оккупация, защита германоязычного населения, право немецкого языка звучать там, где он хочет звучать... То есть все абсолютно один в один.

Я не понимаю, какие нужны доказательства гитлеризма в Кремле, если на той самой встрече, о которой бы ты хотел послушать и которой мы сейчас переговорим, официальная речь главы Российской Федерации заканчивается цитатой фашиста Ильина, пропагандиста, идеолога, разработчика русского фашизма, который всю жизнь преклонялся перед Гитлером и Муссолини и главный труд которого называется "Русский фашизм". Все долго ржали, включая тебя, но вспомни, какая была восхитительная свистопляска с фуражкой Гитлера, которая стала главным экспонатом, большой реликвией в так называемом темном храме Миноборония. В Кубинке был построен храм во имя двух святых: преподобного старца Победобесия и старца Миноборония. И зачем-то туда притащили китель и фуражку Гитлера. Это же не могло случиться, скажем так, вне воли Владимира Владимировича. И понятно, что это тоже имеет очень серьезные корни. Ведь говорили, что эта фуражка из музея обороны. Ни фига. Никаких следов хранения этой фуражки не обнаружено. То есть, скорее всего, она действительно была добыта нелегальными путями на каких-то аукционах. Дело в том, что у Дугина есть целый научный труд, посвященный разработке идеи, что головной убор хранит следы мыслей владельца.

– (Смеется).

– И что если долго сидеть в шапке Мономаха, то начинаешь мыслить как Мономах. Если походить пару суток в шлеме Александра Невского, хранящемся в Грановитой палате... И никого почему-то не смущает, что на шлеме Александра Невского, хранящегося в Грановитой палате, надписи по-арабски, прославляющие ислам. Но мы же знаем, что мы живем в России, в стране фейков. Так и фуражка, по мысли Путина, Дугина и ближайшего окружения, хранит следы Гитлера. Я не сомневаюсь, что вызывали даже Бастрыкина с лупой, который следы мысли Гитлера искал в подкладке. Может быть, даже привлекали служебно-розыскных собак для того, чтобы обнаружить эти мысли. Но поскольку в Следственном комитете мыслей нет, ее невозможно было натаскать на запах и на вид мысли. Мы видим, что даже история этой фуражки очень смешная. Она тоже характеризует правление Путина. И уже не должна оставлять никаких сомнений в его действительно искреннем абсолютно гитлеризме. Он делает себя Гитлером и посвящает свою жизнь, в общем, повторению того же самого пути.

Фото: nevzorovofficial / Instagram

– На чем сегодня в России держится власть Путина? Казалось бы, за три дня он хотел взять Украину. Уже 7,5 месяцев ничего не получается. Мало того, Украина отвоевывает территории каждый день. Он говорит, что он их забирает в состав России, – Украина отвоевывает. Уже россияне видят мобилизацию, видят, что жить становится хуже, Россия погружается в состояние Советского Союза со стеной вокруг, через которую нельзя просочиться никому. За счет чего до сих пор его власть держится?

– Сейчас мы все по порядку… Мы должны, говоря о том, на чем держится власть Путина, поговорить еще и о бесконечной слабости и импотентности российской оппозиции. Ему действительно никто не противостоит. Нынче мы были свидетелями очередного забавного демарша. Есть такой Кац. Теперь Кац – "миротворец". Насколько я понимаю, он угодил в крайне неприятный украинский сайт, который клеймит всех врагов Украины и человечества. Но Кац – политик. Это не по моему ведомству. Я политикой не занимаюсь. Я действительно не занимаюсь политикой. Я не оппозиционер, я не политик. Я занимаюсь диагностикой и журналистикой.

– Вы доктор.

– Да. Потому что я не собираюсь получать никаких благ и преимуществ, и мне не нужна власть ни над кем: ни над мышью, ни над шмелем. Я всего-навсего делаю свою работу и всего-навсего диагностирую. Его Отто зовут, кажется. Да?

– Отто другого Каца зовут.

– Подожди... Фельдкурат.

– (Смеется). Этот Максим вроде.

– Ты что, серьезно?

– Да.

– Я почему-то считал, что его зовут Отто, и он – фельдкурат. Потому что я помню фельдкурата Отто Каца. И он заявил, что русская оппозиция вообще ничего не должна Украине. Я полагаю, что это мнение, мягко говоря, ошибочно. Потому что русская оппозиция всегда и особенно сейчас была ничем. Это я как диагност вынужден диагностировать и называть в ряду тех причин, которые позволили Путину стать диктатором. И когда сегодня возникает возможность такого мнения, что русская оппозиция ничего не должна Украине... Что такое русская оппозиция? Это такие торшеры с огромными лампочками, но без проводов и ни к чему не подключенные. Как торшеры они совершенно мертвы, они даже не украшают политический пейзаж. Они мило ржавеют, покрываются пылью, плесенью и паутиной. Самые умные торшеры, живущие в Лондоне или в Израиле, наши Борисовичи, давно вырастили провода, протянули их к Украине, подключились к ее правде, к ее протестной энергии, к ее борьбе – и сразу эти торшеры оживились, засветились.

А Кац-миротворец – он так, грустно, высится совершенно темным абажуром без проводов в углу. Украина сейчас – все. И в самой России нет ничего, что могло бы напитать энергией и дать возможность этой оппозиции светить. Эта оппозиция долгое время была смехотворной, бессильной и беззубой, позорной, уступающей каждый год, каждый месяц, каждый день свои пяди, за которые она должна была бы драться и в уличных боях, и в боях политических. Да, дикая диктатура, тяжело, но она на то и оппозиция. Я просто обречен делать эти выводы и произносить вслух эти диагнозы. У нас, кстати, еще один смешной скандал: оказывается, и Собчак тоже оппозиционерка, и на Собчак тоже склепали очень смешное уголовное дело о фейках. Но, правда, существует конспирологическое мнение, что все происшедшее с ней – это операция прикрытия, чтобы это придало ей вес в глазах всех, кто ненавидит Путина и его лапотный фашизм. Честно говоря, я не думаю, что это так. Я вообще привык иметь дело либо с фактами, либо с очень высокими вероятностями. А тут нет факта. Ну, вероятность есть, но она не относится к разряду высоких. Это беллетристика на тему. Знаешь, если выискивать какие-то кремлевские козни за каждым поступком человека, можно и про Ходорковского сказать, что Путин для отвода глаз и конспирации провел его через все круги тюремного ада в течение 10 лет, чтобы замаскировать своего агента в оппозиции. Мы-то знаем, что Ходорковский безупречный и кристальный человек абсолютно.

Я бы рискнул сформулировать мечту Украины: навсегда забыть слово Россия. Чтобы никогда больше не вспоминать и не думать о ней. Выстроить 100-метровую стену и предоставить возможность в этом лепрозории больным убивать и заражать друг друга без контакта с внешним миром. Так не получится

– Да.

– Если человек разрушает кремлевское вранье, разрушает кремлевскую идеологию, то совершенно не важно, по какой причине он это делает. Когда снайпер стреляет, то надо смотреть, попал он или не попал, а не заниматься вычислением, торговала его бабушка человечиной в блокаду или не торговала. Понятно, что она у всех торговала. У всех россиян примерно одинаково чудовищно грязная история. Мы все выходцы из ада, мы все этим адом опалены и у всех нас жизнь отсчитывается от 24 февраля 2022 года, когда наступил момент истины. И этот момент истины показал, чего каждый стоит.

Я действительно не занимаюсь конспирологией. Я просто понимаю, что, например, возбуждение дела на Собчак... Власть слепа. Она даже по запаху уже не отличает своих и чужих. У этой власти кончился запас более-менее реальных оппозиционеров, и она сейчас будет жрать всех, чей вид и чьи поступки хотя бы чуть-чуть настораживают. Под нож пойдут самые преданные режиму персонажи, потому что власть агонизирует, власть абсолютно не способна отличать своих и чужих. И для Путина абсолютно не важна ничья судьба и ничья целостность. Я думаю, что если завтра какой-нибудь шейх положит глаз на Валентину Матвиенко и намекнет об этом Путину, то, несмотря на всю верность, Валентину Ивановну в кофре через пару дней доставят шейху в эмираты. Или вдруг Путину понадобятся уши для украшения елочки его друга Асада – он тут же их отрежет у Медведева, а потом спокойно Медведеву купит накладные большие уши в магазине для карнавалов.

Пусть высчитыванием этого занимаются оппозиционеры-политики. Мы уже, в общем, поняли, к чему идет дело, как идет дело и что у него действительно отсутствуют абсолютно все механизмы принятия правильных решений. Поддерживать конспирологические разговоры про то, кто работает на Кремль, а кто не работает на Кремль... Знаешь, есть старая смешная карикатура, где несут гроб, и один доктор говорит другому: "Я продолжаю утверждать, что он симулянт". Я не знаю, какие существуют способы доказательства неработы на Кремль. К тому же, что касается возбуждения уголовного дела на милую Ксюшу... Она действительно очаровательная девушка, но ее вес ничтожен и ее мнение единственно может быть принято всерьез только по вопросу эпиляции подмышек. Это максимально серьезная тема, которую можно было бы с ней обсуждать. Добавлять ей веса, наверное, не стоит. Хотя что значит "работа на Кремль"? Промолчать про Бучу – это работа на Кремль?

– Конечно.

– Это работа на Кремль. Промолчать про мариупольский роддом и театр, про забетонированные в подвале трупы – это работа на Кремль?

– Конечно.

– Это работа на Кремль, безусловно. Молчание – это тоже работа на Кремль. Изображение того, что ничего особенного в стране не происходит, этот осев спокойствия – это тоже работа на Кремль. И, безусловно, серьезно оплачиваемая. Другое дело – что все, наверное, кто сейчас хотел бы остаться и вести свои дела в России, потому что все же живые люди, у всех есть там какие-то бизнесы, у всех есть какая-то торговлишка, ресторанчики... Они все вынуждены платить дань этой власти работой на нее. Мы имеем прекрасные примеры Гозмана, Яшина, Мурзы, Ройзмана... Когда людям, даже не имеющим серьезных медийных возможностей, все равно немедленно затыкали рот.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Да.

– Поэтому черт его знает. Муратов только исключение. На Муратове одета кольчуга нобелевского лауреата. Она его пока спасает, но я уже вижу, как они пытаются разомкнуть кольца и добраться отравленными кинжалами и до его плоти тоже. И доберутся, если он не сбежит. Но это единственный легальный персонаж, который осмеливается публично мыслить не так, как все остальные. Я надеюсь, что ничего страшного с Ксенией произойдет. Но тем не менее за право жить в России ей, вероятно, придется платить еще более дорогую и позорную цену. Она относится к категории торговцев информационными сувенирами, информационными кружевами, бельем. Товар вновь будет востребован когда-нибудь и будет очень высоко котироваться, а всякие торговцы информационным мясом, кровью, гробовщики, пророки уйдут в тень. Готовься, нам с тобой еще предстоит эта тень. Но только не сегодня, как говорил Арагорн. И это моя большая печаль. Я бы очень хотел, чтобы все кончилось. И я бы предоставил тут же возможность выпорхнуть на авансцену торговцам информационными сувенирами, бельем, игрушками, хрусталиками... Но дело в том, что это не будет скоро. У Украины не получится самого главного...

– Главного – чего?

– Ведь в чем заключается мечта Украины?

– В победе.

– Не только. Победа – это серьезнейший момент. Есть еще более заветная и еще более важна мечта. Я бы рискнул эту мечту сформулировать.

– Разгром России.

– Даже не разгром. В том, чтобы навсегда забыть слово Россия. Чтобы никогда больше не вспоминать и не думать о ней. Выстроить 100-метровую стену и предоставить возможность в этом лепрозории больным убивать и заражать друг друга без контакта с внешним миром. Так не получится. Потому что, умирая, Россия будет ежесекундно напоминать о себе. И она не будет распадаться так чистенько, аккуратненько, как распался Советский Союз, который развалился, как апельсин на заранее намеченные дольки. И, будем откровенны, практически бескровно. Сейчас не получится так просто размежевать, поставить полосатые столбики: здесь Ингрия, здесь Башкирия, здесь Московия...

Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть. Слишком много власти, слишком много денег, слишком много ресурсов, слишком много оружия, слишком много частных армий, слишком много частных гвардий, слишком уже сильны Пригожин, Кадыров. Кадырову вообще предстоит драться со всем Кавказом. Он будет драться за то, чтобы не подвергнуться линчеванию, колесованию и раздиранию волами. Что с ним может сделать Кавказ за всю его диктатуру, уже понятно. Я думаю, что нас всех ждет очаровательное зрелище в духе второго Смутного времени, которое закончится совсем не так благополучно для России, как первое Смутное время. И это, конечно, уже не обойдется без Украины. Украина вынуждена будет на протяжении еще долгих лет соучаствовать в этой грязи, в этом кошмаре, в этом ужасе. Потому что нельзя будет этот ужас, этот кошмар и эту грязь бросить без присмотра.

– Александр Глебович, я возвращаюсь к вопросу, на чем держится власть Путина. И я проиллюстрирую этот вопрос. Жуткие потери российских войск, неспособность, полная импотентность российской армии… Фейковая армия, фейковая Россия... Все это вы сказали. Уже Кадыров и Пригожин, нарушая закон о фейках против армии, прямо обвиняют руководство российской армии в некомпетентности, в продажности. Бросая этим, конечно же, вызов Путину, насколько я понимаю. И что? Долго Путин будет держаться? На чем он держится?

– Мы сейчас пришли, наверное, к ключевому моменту. Мы пришли к тому самому выступлению Путина, наблюдая за которым любой мог сделать набор очень правильных выводов. Понятно, что в том зале собрались люди, совокупное состояние которых намного превышает бюджеты всех европейских стран. Это люди, которые без малейших проблем для семейного бюджета могут не то что позолоченные, а могут и из чистого самородного золота отковать себе унитаз и вообще ни в чем себе не отказывать.

В России сейчас сложилась настолько чудовищная и настолько безнадежная ситуация, что у чиновников не то что надежд на будущее нет, нету надежд даже на то, что удастся заслужить снисхождение, хотя бы какую-то малую милость мира У Украины

Мы понимаем, что собрались замаскированные богатейшие люди планеты, и над ними всеми имеет удивительную власть Путин. И что в России воровство – это абсолютная норма. Если ты воруешь, ты свой. Если ты не воруешь, ты никому не нужен, потому что тобой невозможно управлять. Ведь у каждого из сидящих в задницу была вставлена рука Путина. Это был великолепный кукольный театр, где фигурки двигались и открывали рты синхронно. Это же очень мощная коррупционная схема. Ведь не нужно управлять страной, ею управлять невозможно. Надо управлять теми, кто управляет. А для того, чтобы управлять теми, кто управляет, надо управлять процессами воровства. Дать навороваться – потом шантажировать посадкой. Наобещать возможность воровства – и тянуть эту возможность до предела. Пойми, половина там сидевших боялась, что украденное могут отобрать. Другая половина боялась, что не дадут воровать дальше, прервут процесс кражи или заставят воровать меньше. Ведь главное – управлять коррупцией. Главное – распределять право воровать. Это самое важное, что научилась делать кремлевская власть. Это ее единственный рычаг, единственный способ управления: кому-то даровать право красть, у кого-то отнимать, делить, пилить, распиливать... Единственное, что, скажем так, забавно и отрадно: Путин своей войной огромному количеству людей отравил радость воровства.

– (Смеется).

– Ведь воровство перестало доставлять ту радость и наслаждение, которую приносило два года назад. Ведь всякие особняки на Рублевке, хоть стоэтажные, это же для лохов, для мелюзги. Это все ничего не стоит. Возможность покупать острова, стометровые яхты, арендовать целые африканские республики или королевства под маленький корпоратив – счастье, права российской путинской традиции. А что теперь делать с этим наворованным? Приглашать друзей посидеть на унитазе 999-й пробы? Уже все друг у друга посидели на этих унитазах. Никого уже этим не удивишь. Поэтому, действительно, главное – это управлять коррупцией. И он это научился делать. Он делает это блистательно. И за счет этого осуществляется управление страной. Плюс радикальное отсутствие оппозиции в течение всех этих лет, за исключением героя Навального. Я могу быть тысячу раз с ним не согласен во всем, но не могу не преклоняться перед его мужеством и перед его последовательностью. У меня нет ни малейших сомнений в чистоте его намерений и в его храбрости. Но тем не менее считать это оппозиционной деятельностью я не могу.

Во-вторых, конечно же, Путин, исповедующий гитлеризм, создал уникальную систему коррупции. Вспомни, до какой степени сильна мечта у русского человека угодить в коррупционную схему, получить доступ к воровству. Вспомни, совсем недавно в [районы, оккупированные группировкой] "ДНР" или "ЛНР" ракета попала в здание, и местному прокурору местному оторвало руку. И все равно эта оторванная рука продолжала ползать, искать документы и подписывала какие-то присланные из Москвы разнарядки, несмотря на то, что уже и прокурор давным-давно умер. Понимаешь ли, в России сейчас ситуация сложилась настолько чудовищная и настолько безнадежная, что, наверное, не то что надежд на какое-то будущее нету – нет надежд даже на то, что удастся заслужить снисхождение, хотя бы какую-то малую милость мира у Украины. Все поступки совершены, все красные черты перейдены, все границы приличия и возможных преступлений пройдены. Но на этом и держится власть. Потому что видит, что народу очень нравится, что Путин серый, что Путин ошибочен, что Путин подл, что Путин злобен, что Путину абсолютно чуждо какое бы то ни было великодушие или милосердие. Назови мне объективно хотя бы один благородный, великодушный, милосердный поступок Путина.

Фото: nevzorovofficial / Instagram

– Мне не приходит ничего в голову. Сплошное зло.

– Сплошные трупы, насилие, отравления, убийства, войны, обманы... Ни одного поступка, который был бы даже в порядке театра уместен на его посту, мы не обнаружим во всей его биографии. Он приносит только несчастья.

– Хорошо, хоть "азовцев" освободил. Я, кстати, на это не надеялся. А вы как восприняли это?

– Я воспринял это с пониманием. Единственное что меня попросили, чтобы я в Telegram-канале не больно ликовал и шумел по этому поводу, потому что еще довольно много "азовцев" находится в плену.

– Да.

– И плюс я нахожусь с ними в личной переписке, скажем так. И не публикую, пока не решится весь вопрос целиком... Я просто боюсь помешать всем тем процессам, которые сейчас происходят.

– Почему Путин на это пошел? Это же алогично вроде.

– А для него нет логичного и не логичного. Он существует в мире, где не существует логики, где не присутствуют причинно-следственные связи, где есть только его "хочу". И он, наслаждаясь этой совершенно безграничной властью... Его научили ею наслаждаться, и он 20 лет в этом практикуется. Он не обращает на такие вещи внимания. Как он не обратил внимания на то, что его генералов, вместе с которыми он разрабатывал стратегический план, того же самого Лапина, взяли и прилюдно на всю страну отхлестали Кадыров и Пригожин. Причем не просто отхлестали – они еще нагадили в фуражку Лапину и надели эту фуражку на голову. И ржут, понимают, что их сейчас настолько боятся, что им никто не ответит. Они абсолютно не переживают, не беспокоятся за свою судьбу. И то же самое они себе позволяют в отношении Шойгу, Герасимова. Другое дело – что те-то тоже дипломированные идиоты, и ни тех, ни других не жалко. Но мы видим, что Путин и логика, Путин и здравый смысл, Путин и даже элементарная выгода – абсолютно не связанные между собой вещи.

– Что у Путина – это вопрос к вам как к доктору – сегодня в голове и сердце? Вы же с ним встречались неоднократно, вы его знаете. Что у него внутри? О чем он сейчас думает? Он понимает, что это конец? Или он надеется и дальше пугать мир, пугать Украину?

– Нет. То, что он пугать мир, пугать Украину, пугать окружение, пугать себя самого будет и дальше, – безусловно. Он не знает, у него нет других способов контакта с миром. Только пугать. Понятное дело, что он создал для россиян особую ядовитуюинформационную реальность, в которой они живут. Кстати говоря, вероятно, отключение этой реальности для очень многих будет смертельным. Не где-нибудь, а в Москве мальчишка-шестиклассник пишет докладную директору, объясняя разумно, нежно, терпеливо бессмыслицу этих уроков "Разговоры о главном". И тут же директор, получив письмо, звонит в ФСБ – и через восемь минут две бригады ФСБ уже заходят к шестикласснику.

– Это по-нашему.

– Да, это по-ихнему. Я же понимаю, почему тебя это беспокоит. Тебя это беспокоит на предмет решения того вечного вопроса, над которым сейчас все ломают голову – вопроса ядерного оружия. Но понимаешь, если мы видим, что в течение 20 лет человек не принял ни одного правильного решения... Ведь все, что он сделал, – это неправильные, губительные решения. Каждую свою ошибку он прячет в куче трупов. Одна куча трупов – это либо пенсионеры, умершие в нищете, либо трудяги-старики, которые не дождались пенсионного возраста и вынуждены были трудиться и умереть от натуги, это трупы детей, которые не получили лечения, которое могли бы получить в западных клиниках, но по "закону подлецов", который он инициировал, эти дети остались в кошмарных нищих преступных советских приютах и либо умерли, либо стали калеками и идиотами. Мы не видим ни одного абсолютно примера совершения правильного поступка.

Нет никаких оснований думать, что в игре с ядерным оружием Путин примет правильное решение. Ни одно из его решений правильным не является

Мы видим, что Путин, конечно, подозревает себя кое в чем. Потому что он ни разу не решился на разговор ни с одним оппонентом. Отметь этот момент. Если на пресс-конференцию Путина допущен журналист – это, считай, на лоб поставлена огромная лиловая печать "кастратто", и все уверены, что от него не надо ждать никакой подлости, что от него не надо ждать никакой дерзости, что он всегда будет разговаривать снизу вверх. И сейчас думать, что Путин способен на какой-то правильный поступок, на какой-то верный выбор... Конечно, никаких оснований думать, что в игре с ядерным оружием он примет правильное решение, нет. Ни одно из его решений правильным не является. Ну ты сам это все видишь.

– Дедушке исполняется 70 лет 7 октября. Какой подарок преподнесет ему мир и Украина в этот прекрасный для него день?

– Я думаю, что есть свой подарок у Залужного. Он сейчас его перевязывает жовто-блакитной ленточкой. Есть свой подарок у Зеленского. И есть свой подарок у "Азова". Есть свой подарок и у мира, потому что Путин превратился в самое ненавистное существо. И даже в Европе, кстати говоря, где сильно похолодало, где народ ропщет, никто не называет виновником бед и дискомфорта Украину. Все понимают, что эта торговля, спекуляция, неверность, шизофрения Путина привели к колоссальным проблемам для всего мира и человечества. По большому счету, там наплевать на все. Им наплевать и на Бучу, скажу я тебе по секрету. Они поохали, повздыхали, похватались за сердце, но через три дня забыли. Потому что на самом деле, как и во всяком народе, 90% – это толстолобики, и у них ни эмоции, ни думы, ни чувства надолго не задерживаются. Но европейцы понимают, кому они обязаны дискомфортом, болью, сложностями. Хотя я тебе могу сказать, что никакого коллапса в Европе не будет.

– Да.

– Я например, сейчас принципиально живу без отопления. Потому что я себя приучаю к холодку. И выясняется, что те например, 25 градусов, к которым мы привыкли в России, – совершенно излишняя штука. У нас сейчас 19-20, и мы все отлично себя чувствуем. При том, что на улице сильно похолодало. И когда эти люди – и в Европе тоже – видят подписание этих идиотических "референдумов", они видят все эскалационные, злобные, патологические шаги Путина, все понимают, в какие бедствия отворяются врата. И что в голове у этого человека... Ты спрашивал, что у него в голове. Я боюсь, что в голове у него только трупы, горе и смерть. И ничем другим он уже давным-давно не живет.

– Вы знаете, интуитивно я чувствую, что война продлится еще месяц-два. Дальше – победа Украины. Я не знаю почему...

– Нет, я тебе уже объяснял. Подожди, Гордон, друг мой. Ваша война, наша война – она плавным образом перетечет в войну внутри России. Неизбежное следствие. Потому что поражение в украинской войне будет означать крушение режима. Крушение режима будет обозначать необходимость поделить власть. И делить ее будут те, у кого есть оружие и деньги. А Украина не сможет оставаться в стороне. Но, извини, вы не имеете права оставаться в стороне, потому что от того, что будет с Россией, зависит и ваше будущее тоже.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Да, конечно.

– Поэтому не надейтесь на то, что можно будет расслабиться.

– Ну хорошо. А сроки, когда этот ад для Украины закончится?

– Ну это надо не у меня спрашивать. Надо спрашивать у Зеленского и Залужного. Они великолепно работают. И все зависит сейчас исключительно от оружия и успешности украинского фронта. И больше ни от чего. Здесь может возникнуть масса факторов в виде зимы, в виде того, что часть бедных мобиков будет замерзать еще в теплушках на подвозе к Донбассу, часть будет опять выкинута в чистом поле, часть сопьется и умрет, и у Путина не будет достаточного количества трупов, чтобы кормить машину войны, и она закончится еще быстрее, чем все предполагают. Мы просто понимаем, что Путин как умалишенный: он пользуется своей властью только для зла и горя. И что, конечно, это очень быстроконечный процесс. При том, что с грустью и печалью мы вынуждены констатировать тот факт, что в России все-таки нашлось 200 тысяч человек, которые пошли добровольно в военные преступники, пошли грабить, убивать и насиловать людей в соседней стране под предлогом какой-то защиты какой-то Родины. Хотя этой Родине никто не угрожал. То есть мы понимаем, что у нас впереди очень много различных факторов, которые могут прийти в сложное соприкосновение и сцепки, дать внезапное искрение. Факты – штука такая. Это злые и активные участники всех процессов, в которых мы живем. Поэтому это еще будет искрить, это все будет очень непросто. И главное – финала все равно не будет.

– Напоследок, Александр Глебович. Вы оптимист?

– Я не оптимист. Я не имею права быть ни оптимистом, ни пессимистом, ни левым, ни правым. Я диагност. Мое дело – ставить диагнозы и оглашать ту их часть, которая, с моей точки зрения, не является совсем уж шокирующей. Дело в том, что я понимаю, что я имею дело с родственниками больного, поэтому я не могу, наверное, говорить всего, что я сейчас думаю. А мысли мои, поверь мне, Дима, гораздо чернее моих слов.

– Спасибо вам.

– Спасибо тебе, дружище.

– Все.

– Нет, не все! Слава Украине, блин!

– Героям слава! Спасибо.

– И живе Беларусь.

– Да.

– Да.

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