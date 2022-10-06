"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым

Невзоров сравнил речь рыдающего Корчевникова с выступлением кремлевского пропагандиста, актера Ивана Охлобыстина, назвавшего войну РФ против Украины "священной". Видео можно посмотреть на YouTube-канале Activatica.

"Продолжается конкурс "истерик года", начатый "облохастиным" на Красной площади. Сегодня свой номер демонстрирует некто Корчевников. Его истерика исполнена не так лексически ярко, как у "облохастина", но впечатляет мастерство обращения с обычным репчатым луком. С помощью лука исполнитель отлично имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики", – написал он.

Корчевников расплакался из-за убегающих из РФ граждан, не желающих воевать против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)