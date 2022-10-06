Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым

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Невзоров: Продолжается конкурс "истерик года", начатый "облохастиным" на Красной площади
Невзоров: Продолжается конкурс "истерик года", начатый "облохастиным" на Красной площади
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 6 октября на своей странице в Instagram опубликовал ролик с участием кремлевского пропагандиста Бориса Корчевникова.

Невзоров сравнил речь рыдающего Корчевникова с выступлением кремлевского пропагандиста, актера Ивана Охлобыстина, назвавшего войну РФ против Украины "священной". Видео можно посмотреть на YouTube-канале Activatica.

"Продолжается конкурс "истерик года", начатый "облохастиным" на Красной площади. Сегодня свой номер демонстрирует некто Корчевников. Его истерика исполнена не так лексически ярко, как у "облохастина", но впечатляет мастерство обращения с обычным репчатым луком. С помощью лука исполнитель отлично имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики", – написал он.

Корчевников расплакался из-за убегающих из РФ граждан, не желающих воевать против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Корчевников внесен в базу сайта "Миротворец" как антиукраинский пропагандист. В октябре 2020 года ему на три года запретили въезд в Украину по истечении пятилетнего запрета, истекшего до этого.

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Иван Охлобыстин, война, Кремль, пропаганда, война России против Украины, Борис Корчевников
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