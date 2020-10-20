Российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину

Государственная пограничная служба Украины провела дополнительную проверку российского пропагандиста Бориса Корченикова, приехавшего в Киев. По ее результатам было обнаружено, что Корчевников ранее нарушил украинское законодательство, незаконно въехав на территорию оккупированного Крыма.

Телеведущему каналу "Россия 1" и гендиректору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Крым Государственной пограничной службе не поступало.

В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную проверку относительно нарушения украинского законодательства. По ее результатам было обнаружено, что пропагандист незаконно въезжал на территорию оккупированного Крыма и Корчевникову запретили въезд в Украину.

С соответствующим штампом в документах россиянин вылетел с территории Украины авиарейсом "Киев-Стамбул".

Фото: pravda.com.ua



20 октября активист Серей Стерненко сообщил, что Корчевников приехал в Украину. По информации Стерненко, у пропагандиста в Киеве были запланированы съемки с женой главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

Корчевникову был запрещен въезд в Украину на пять лет с 5 сентября 2014 года. В прошлом году срок запрета истек, его впустили в страну. Корчевников внесен в базу сайта "Миротворец" как антиукраинский пропагандист.