Зеленский назвал "задачу-минимум" и "главный план" Украины в войне против России

У Украины есть "главный план" по деоккупации – вся территория в международно признанных границах 1991 года, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью BBC, опубликованном 7 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это первый этап, и он очень важен – "люди, которых сейчас Россия оккупировала, просто не могут выдержать – жить в подвалах, жить без пенсий или зарплат, жить без еды".

Поэтому, продолжил Зеленский, сейчас нужно выйти именно на эту линию – "сколько людей они там замучили и продолжают это делать, мы тоже не знаем, поэтому это план-минимум".

В то же время у Украины есть "главный план" по деоккупации – вся территория в международно признанных границах 1991 года, включительно с Донбассом, оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, а также Крым, отметил президент.

Все это – территория Украины, и это "абсолютно справедливо", резюмировал Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 28 сентября, что после проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины страна-агрессор Россия ставит своей целью захватить всю территорию Донецкой области – это "задача-минимум".

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