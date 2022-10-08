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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал "задачу-минимум" и "главный план" Украины в войне против России

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У Украины есть "главный план" по деоккупации вся территория в международно признанных границах 1991 года, отметил Зеленский
У Украины есть "главный план" по деоккупации – вся территория в международно признанных границах 1991 года, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

В настоящее время "задача-минимум" для Украины в полномасштабной войне, которую против нее в феврале начала Россия, – "выйти на ту линию, которая была до 24 числа".

Об этом в интервью BBC, опубликованном 7 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это первый этап, и он очень важен – "люди, которых сейчас Россия оккупировала, просто не могут выдержать – жить в подвалах, жить без пенсий или зарплат, жить без еды".

Поэтому, продолжил Зеленский, сейчас нужно выйти именно на эту линию – "сколько людей они там замучили и продолжают это делать, мы тоже не знаем, поэтому это план-минимум".

В то же время у Украины есть "главный план" по деоккупации – вся территория в международно признанных границах 1991 года, включительно с Донбассом, оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, а также Крым, отметил президент.

Все это – территория Украины, и это "абсолютно справедливо", резюмировал Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 28 сентября, что после проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины страна-агрессор Россия ставит своей целью захватить всю территорию Донецкой области – это "задача-минимум".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

По словам Зеленского, украинские военные в ходе контрнаступления "хотели бы бежать, но пока что это быстрая ходьба". Если будет больше военной помощи для Украины – "мы будем нажимать быстрее", добавил он.

Теги: Россия, Крым, Украина, граница, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, интервью, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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