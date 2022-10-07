В течение недели ВСУ освободили от оккупантов 29 населенных пунктов на востоке Украины. Хорошие результаты и на юге – Зеленский

"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 км² территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 км² нашей земли и 96 населенных пунктов", – сообщил он.

Зеленский отметил работу военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Он подчеркнул, что воины этих подразделений предпринимают героические усилия для освобождения украинской земли.

"Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – каждый день освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)