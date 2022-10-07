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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В течение недели ВСУ освободили от оккупантов 29 населенных пунктов на востоке Украины. Хорошие результаты и на юге – Зеленский

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Зеленский: Обязательно дойдем до земель, оккупированных Россией раньше
Зеленский: Обязательно дойдем до земель, оккупированных Россией раньше
Фото: president.gov.ua

В течение этой недели Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупационных войск 29 населенных пунктов на востоке Украины. Об этом в своем обращении вечером 7 октября рассказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует его пресс-служба.

"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 км² территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 км² нашей земли и 96 населенных пунктов", – сообщил он. 

Зеленский отметил работу военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Он подчеркнул, что воины этих подразделений предпринимают героические усилия для освобождения украинской земли. 

"Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – каждый день освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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