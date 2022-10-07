Украинская армия контролирует уже семь населенных пунктов в Луганской области – Гайдай

"Началась уже действительно в определенной мере деоккупация Луганской области, на сегодняшний день семь населенных пунктов под контролем Вооруженных сил Украины. Мы и далее пытаемся все-таки не указывать их названия, кроме одной – Грековка, и то потому, что один из бойцов ВСУ сделал просто селфи, ну и весь мир уже увидел это название", – сказал Гайдай.
По его словам, украинские военные ведут контрнаступление со стороны Лимана Донецкой области в сторону Сватово Луганской области.
Гайдай подчеркнул, что все семь населенных пунктов полностью контролируются бойцами ВСУ, но названия не озвучивают из-за того, что "россияне настолько ущербные", что начинают обстреливать деоккупированные населенные пункты, если об этом сообщают публично.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.
Аналитики американского Института исследования войны 1 октября высказали мнение, что президента РФ Владимира Путина удержание Луганской области интересует меньше, чем территорий на юге Украины. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России.
5 октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.