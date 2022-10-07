Украинская армия контролирует уже семь населенных пунктов в Луганской области – Гайдай

"Началась уже действительно в определенной мере деоккупация Луганской области, на сегодняшний день семь населенных пунктов под контролем Вооруженных сил Украины. Мы и далее пытаемся все-таки не указывать их названия, кроме одной – Грековка, и то потому, что один из бойцов ВСУ сделал просто селфи, ну и весь мир уже увидел это название", – сказал Гайдай.

По его словам, украинские военные ведут контрнаступление со стороны Лимана Донецкой области в сторону Сватово Луганской области.

Гайдай подчеркнул, что все семь населенных пунктов полностью контролируются бойцами ВСУ, но названия не озвучивают из-за того, что "россияне настолько ущербные", что начинают обстреливать деоккупированные населенные пункты, если об этом сообщают публично.

Война России против Украины. Главное (обновляется)