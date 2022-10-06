ВСУ освободили еще один населенный пункт в Луганской области – Гайдай

Также продолжаются бои за другие населенные пункты области.
"Оккупанты очень активно минируют дороги и здания... Подтягивают резервы и окапываются очень серьезно. То есть готовятся к длительной обороне, если она у них получится", – рассказал он.
Гайдай отметил, деоккупация региона проходит сложнее, чем в Харьковской области.
"Уже нет такого эффекта неожиданности. У них было время подготовиться и зарыться в землю, подтянуть технику, попытаться подтянуть какие-то резервы. В Луганской области будет сложнее, но верим в Вооруженные силы Украины", – сказал он.
Гайдай в эфире телеканала "Киев" заявил, что мирным жителям возвращаться на деоккупированные территории пока опасно.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территорий на юге Украины.
5 октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.