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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Луганской области – Гайдай

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Оккупанты готовятся к длительной обороне в Луганской области, заявил Гайдай
Оккупанты готовятся к длительной обороне в Луганской области, заявил Гайдай
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины деоккупировали село Грековка в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Радио Донбасс.Реалии". Видео он опубликовал у себя в Telegram.

Также продолжаются бои за другие населенные пункты области.

"Оккупанты очень активно минируют дороги и здания... Подтягивают резервы и окапываются очень серьезно. То есть готовятся к длительной обороне, если она у них получится", – рассказал он.

Гайдай отметил, деоккупация региона проходит сложнее, чем в Харьковской области.

"Уже нет такого эффекта неожиданности. У них было время подготовиться и зарыться в землю, подтянуть технику, попытаться подтянуть какие-то резервы. В Луганской области будет сложнее, но верим в Вооруженные силы Украины", – сказал он.

Гайдай в эфире телеканала "Киев" заявил, что мирным жителям возвращаться на деоккупированные территории пока опасно.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территорий на юге Украины.

5 октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.

Теги: Луганская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Гайдай, российская агрессия, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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