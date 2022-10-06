ВСУ освободили еще один населенный пункт в Луганской области – Гайдай

Также продолжаются бои за другие населенные пункты области.

"Оккупанты очень активно минируют дороги и здания... Подтягивают резервы и окапываются очень серьезно. То есть готовятся к длительной обороне, если она у них получится", – рассказал он.

Гайдай отметил, деоккупация региона проходит сложнее, чем в Харьковской области.

"Уже нет такого эффекта неожиданности. У них было время подготовиться и зарыться в землю, подтянуть технику, попытаться подтянуть какие-то резервы. В Луганской области будет сложнее, но верим в Вооруженные силы Украины", – сказал он.

Гайдай в эфире телеканала "Киев" заявил, что мирным жителям возвращаться на деоккупированные территории пока опасно.