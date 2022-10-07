В Сватово Луганской области россияне заминировали объекты инфраструктуры – Гайдай

"Оккупационные органы власти в городе работают в "урезанном" формате. Предлагают самостоятельно эвакуироваться. Уже заминированы основные инфраструктурные объекты, строения и территории", – сказал Гайдай.

Также, по его словам, интересный приказ получила так называемая власть в Кадиевке Луганской области – оккупанты массово уничтожают архивы и копии документов, особенно содержащих историю оккупации.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территорий на юге Украины.

5 октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.