С начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов – Зеленский

"Информируем и о нашем движении на передовой. Только за время с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума были освобождены и стабилизированы более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов", – сказал он.
Зеленский отметил, что есть успехи и на восточном направлении.
"Обязательно настанет день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области – в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма", – сказал президент.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень".
5 октября Зеленский сообщил о деоккупации еще трех населенных пунктов в Херсонской области.