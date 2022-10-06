С начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов – Зеленский

Зеленский: Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма Фото: president.gov.ua

"Информируем и о нашем движении на передовой. Только за время с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума были освобождены и стабилизированы более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов", – сказал он.

Зеленский отметил, что есть успехи и на восточном направлении.

"Обязательно настанет день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области – в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма", – сказал президент.