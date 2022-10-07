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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис президента Украины: В Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61

С начала войны ВСУ деоккупировали более 2,4 тыс. км&sup2; украинской земли на юге, отметил Тимошенко
С начала войны ВСУ деоккупировали более 2,4 тыс. км² украинской земли на юге, отметил Тимошенко
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Украинские военные освободили от российских оккупантов более 60-ти населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом 7 октября на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"С начала войны Вооруженные силы Украины (ВСУ) деоккупировали более 2,4 тыс. км² украинской земли на юге. В Херсонском районе деоккупировано шесть населенных пунктов. В Бериславском – 61. В этом же районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах. Также производится эвакуация населения", – сказал Тимошенко.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/773008673761182/

Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, эвакуация, ВСУ, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, брифинг, российские оккупанты, деоккупация
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