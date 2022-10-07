Офис президента Украины: В Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61

С начала войны ВСУ деоккупировали более 2,4 тыс. км² украинской земли на юге, отметил Тимошенко Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом 7 октября на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"С начала войны Вооруженные силы Украины (ВСУ) деоккупировали более 2,4 тыс. км² украинской земли на юге. В Херсонском районе деоккупировано шесть населенных пунктов. В Бериславском – 61. В этом же районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах. Также производится эвакуация населения", – сказал Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

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