Офис президента Украины: В Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61

Об этом 7 октября на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
"С начала войны Вооруженные силы Украины (ВСУ) деоккупировали более 2,4 тыс. км² украинской земли на юге. В Херсонском районе деоккупировано шесть населенных пунктов. В Бериславском – 61. В этом же районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах. Также производится эвакуация населения", – сказал Тимошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.