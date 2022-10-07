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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Хотели бы бежать, но пока что это быстрая ходьба

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Как только ВСУ "начали немного нажимать", оккупанты "начали бежать", отметил Зеленский
Как только ВСУ "начали немного нажимать", оккупанты "начали бежать", отметил Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска "достаточно сильно сопротивляются" в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины на востоке и юге страны.

Об этом в интервью BBC, опубликованном 7 октября, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина готовилась к контрнаступательным действиям, но не хватало "определенного вооружения и снарядов".

В настоящее время, продолжил Зеленский, оружия "не хватает до конца", но "есть больше сил и средств, чтобы идти вперед".

По мнению президента, у россиян в войне против Украины нет мотивации: "мотивация "что-то захватить" – слабая, а мотивация "сохранить жизнь" – сильнее".

Поэтому как только ВСУ "начали немного нажимать", они "начали бежать", отметил Зеленский.

Он добавил, что если будет больше военной помощи для Украины – "мы будем нажимать быстрее".

Президент подчеркнул, что украинские военные в ходе контрнаступления "хотели бы бежать, но пока что это быстрая ходьба".

В то же время Зеленский отметил, что Украине "не нужны чужие земли" и "чужие люди" – ВСУ не пойдут дальше международно признанных границ Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Теги: Россия, Украина, вооружение, военная помощь, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, интервью, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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