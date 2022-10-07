Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Хотели бы бежать, но пока что это быстрая ходьба

Об этом в интервью BBC, опубликованном 7 октября, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Украина готовилась к контрнаступательным действиям, но не хватало "определенного вооружения и снарядов".
В настоящее время, продолжил Зеленский, оружия "не хватает до конца", но "есть больше сил и средств, чтобы идти вперед".
По мнению президента, у россиян в войне против Украины нет мотивации: "мотивация "что-то захватить" – слабая, а мотивация "сохранить жизнь" – сильнее".
Поэтому как только ВСУ "начали немного нажимать", они "начали бежать", отметил Зеленский.
Он добавил, что если будет больше военной помощи для Украины – "мы будем нажимать быстрее".
Президент подчеркнул, что украинские военные в ходе контрнаступления "хотели бы бежать, но пока что это быстрая ходьба".
В то же время Зеленский отметил, что Украине "не нужны чужие земли" и "чужие люди" – ВСУ не пойдут дальше международно признанных границ Украины.
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В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.