ВСУ освободили село Шевченковка Херсонской области – ОВА

Об этом 8 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Благодаря ВСУ над этим населенным пунктом снова реет украинский флаг. Здесь уже нет российских оккупантов, которые терроризировали и убивали. Наихудшее для этих светлых людей позади, – написал руководитель ОВА. – Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть этих людей в нормальную жизнь. Привозим гуманитарную помощь от наших международных партнеров, люди получат пенсии и другие денежные выплаты".

По словам Янушевича, власти области начали подготовку деоккупированных населенных пунктов к зиме.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить людей дровами и буржуйками", – рассказал глава Херсонской ОВА.

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