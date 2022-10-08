ВСУ освободили село Шевченковка Херсонской области – ОВА

Об этом 8 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
"Благодаря ВСУ над этим населенным пунктом снова реет украинский флаг. Здесь уже нет российских оккупантов, которые терроризировали и убивали. Наихудшее для этих светлых людей позади, – написал руководитель ОВА. – Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть этих людей в нормальную жизнь. Привозим гуманитарную помощь от наших международных партнеров, люди получат пенсии и другие денежные выплаты".
По словам Янушевича, власти области начали подготовку деоккупированных населенных пунктов к зиме.
"Работаем над тем, чтобы обеспечить людей дровами и буржуйками", – рассказал глава Херсонской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.