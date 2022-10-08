Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Курахово, три человека травмированы, повреждены шесть многоэтажек – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Ракетный удар по Курахово нанесли россияне утром. В результате удара три человека травмированы, повреждены шесть многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция", – написал руководитель ОВА.
Кириленко в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться.
"Вся территория Донецкой области – в зоне повышенного риска! Прилететь может куда угодно и никогда. Не подвергайте себя опасности!" – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.