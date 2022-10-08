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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Курахово, три человека травмированы, повреждены шесть многоэтажек – Донецкая ОВА

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Вся территория Донецкой области в зоне повышенного риска, отметил Кириленко
Вся территория Донецкой области – в зоне повышенного риска, отметил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска 8 октября обстреляли ракетами Курахово Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Ракетный удар по Курахово нанесли россияне утром. В результате удара три человека травмированы, повреждены шесть многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция", – написал руководитель ОВА.

Кириленко в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться.

"Вся территория Донецкой области – в зоне повышенного риска! Прилететь может куда угодно и никогда. Не подвергайте себя опасности!" – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02Lp8sEj1kTE8SYMYSx725kECBXEBHdtHbTopbuQdpqbn2vPNkKwCU8eCAxnp81yKil

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Донецкая ОГА, спасатели, Курахово, обстрелы, травма, война России против Украины, ракеты, Павел Кириленко, травмы, российские оккупанты
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