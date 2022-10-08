Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Курахово, три человека травмированы, повреждены шесть многоэтажек – Донецкая ОВА

Вся территория Донецкой области – в зоне повышенного риска, отметил Кириленко Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Ракетный удар по Курахово нанесли россияне утром. В результате удара три человека травмированы, повреждены шесть многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция", – написал руководитель ОВА.

Кириленко в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться.

"Вся территория Донецкой области – в зоне повышенного риска! Прилететь может куда угодно и никогда. Не подвергайте себя опасности!" – отметил он.

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