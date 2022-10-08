В Донецкой области за сутки россияне убили 6 человек, ранены 17 – глава ОВА

В освобожденных общинах обнаружено еще 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации Фото: Павло Кириленко / Telegram

По его данным, за сутки погибли 6 мирных жителей Донбасса: по два человека в Заречном и Очеретино, один в Бахмуте и еще один в Павловке. Еще 17 человек за вчера получили ранения.

"Кроме того, в освобожденных общинах обнаружено еще 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 6 в Лимане, двое в Святогорске и один в Яровой", – написал Кириленко.

По его словам, точное количество жертв в таких местах, как Мариуполь и Волноваха, сейчас установить невозможно.