В Красногоровке Донецкой области в результате обстрелов погиб мирный житель – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 918 мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 3 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области — в Красногоровке", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, еще два человека получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 918 мирных жителей, еще 2314 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)