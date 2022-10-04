В Красногоровке Донецкой области в результате обстрелов погиб мирный житель – ОВА

"За 3 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области — в Красногоровке", – написал Кириленко.
По данным главы ОВА, еще два человека получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 918 мирных жителей, еще 2314 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.