ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Красногоровке Донецкой области в результате обстрелов погиб мирный житель – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 918 мирных жителей
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 918 мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Красногоровке Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб мирный житель. Об этом 4 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 3 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области — в Красногоровке", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, еще два человека получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 918 мирных жителей, еще 2314 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Красногоровка, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото
Осадчая заявила, что у Илона Маска психическое расстройство, и назвала диагноз
Осадчая заявила, что у Илона Маска психическое расстройство, и назвала диагноз
Данилко: Я сниму маску, когда закончится война
Данилко: Я сниму маску, когда закончится война
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике
Джамала после шестого эфира покинула шоу "Танцы со звездами" в Польше
Джамала после шестого эфира покинула шоу "Танцы со звездами" в Польше
В РФ отреагировали на отъезд Пугачевой бегущей строкой на московском телецентре. Видео
В РФ отреагировали на отъезд Пугачевой бегущей строкой на московском телецентре. Видео
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке G
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Дорофеева в белых шортах сделала селфи на кухне. Фото
Дорофеева в белых шортах сделала селфи на кухне. Фото
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (42514)
2
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (38798)
3
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (34952) G
4
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (28457)
5
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (25056)
6
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото (21289)
7
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой (18825)
8
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео (17559)
 
 
 
 