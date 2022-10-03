На псевдореферендуме в Донецкой области оккупанты посчитали голоса уехавших людей – перехват СБУ

Военнослужащий Псковской дивизии попал в окружение ВСУ на восточном фронте. Жена рассказала ему последние новости о псевдореферендуме, сказав, что все это – "на...балово".

"Там половина людей не хотят, чтобы они были в России, но Россия их заставила", – сказала она.

Женщина удивилась, что люди не хотели голосовать.

"А я, наивная, думала, они согласны все", – сказала она.

Оккупант ей в ответ рассказал о своих разговорах с жителями оккупированных территорий.

"Местные здесь говорили, что половины людей здесь нет – уже уехали. А их голоса все равно посчитаны", – сказал он.