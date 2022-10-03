На псевдореферендуме в Донецкой области оккупанты посчитали голоса уехавших людей – перехват СБУ

Военнослужащий Псковской дивизии попал в окружение ВСУ на восточном фронте. Жена рассказала ему последние новости о псевдореферендуме, сказав, что все это – "на...балово".
"Там половина людей не хотят, чтобы они были в России, но Россия их заставила", – сказала она.
Женщина удивилась, что люди не хотели голосовать.
"А я, наивная, думала, они согласны все", – сказала она.
Оккупант ей в ответ рассказал о своих разговорах с жителями оккупированных территорий.
"Местные здесь говорили, что половины людей здесь нет – уже уехали. А их голоса все равно посчитаны", – сказал он.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности, Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия. Проведение фиктивных референдумов осудила Грузия. США ввели против России новые экономические санкции.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.