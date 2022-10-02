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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 октября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

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Оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область
Оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В результате обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов Донецкой области 1 октября погибли трое мирных жителей, сообщил 2 октября в Fаcebook глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 1 октября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Авдеевке и одного в Парасковеевке. Еще девять человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

По данным главы обладминистрации, больше всего ранений было зафиксировано в Елизаветовке (три).

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 916 жителей региона, ранения получили 2302 человека.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Населенные пункты Донецкой области оккупанты обстреливают ежедневно.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщали в областной военной администрации 26 августа. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, Волноваха, Авдеевка, вторжение, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, ранение, население, Павел Кириленко, российские оккупанты
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