1 октября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 1 октября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Авдеевке и одного в Парасковеевке. Еще девять человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

По данным главы обладминистрации, больше всего ранений было зафиксировано в Елизаветовке (три).

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 916 жителей региона, ранения получили 2302 человека.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Населенные пункты Донецкой области оккупанты обстреливают ежедневно.