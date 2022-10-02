1 октября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 1 октября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Авдеевке и одного в Парасковеевке. Еще девять человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.
По данным главы обладминистрации, больше всего ранений было зафиксировано в Елизаветовке (три).
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 916 жителей региона, ранения получили 2302 человека.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Населенные пункты Донецкой области оккупанты обстреливают ежедневно.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщали в областной военной администрации 26 августа. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.