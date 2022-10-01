Оккупанты 30 сентября обстреляли 12 городов и сел Донецкой области из минометов, артиллерии, "Ураганов" и "Градов" – полиция

"Российские войска открыли огонь по жилому сектору. Есть раненые и погибшие мирные жители. Враг применил против мирного населения минометы, РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию", – говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали города Авдеевку, Бахмут, Торецк, Северск, Константиновку, Угледар, Красногоровку, поселок Пивничное, села Новокалиново, Карловка, Максимильяновка, Бердычи.

Уничтожены или повреждены 23 гражданских объекта – 14 жилых домов, детский сад, магазин, гаражи, хозяйственная постройка, автомобиль.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

По данным главы ОВА Павла Кириленко, с начала российского вторжения в регионе погибло 913 человек, 2294 были ранены.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории. ВСУ продвинулись в том числе в Донецкой области.

30 сентября президент сообщил о "существенных результатах на востоке", в частности, освобождении поселка Ямполь вблизи Лимана.