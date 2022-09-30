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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Омбудсмен Украины заявил, что до сих пор не может приехать в Оленовку

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Уполномоченный отметил, что российская сторона продолжает играть в свою игру
Уполномоченный отметил, что российская сторона продолжает играть в свою игру
Фото: Дмитрий Лубинец / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия до сих пор не дает возможности ему приехать в Оленовку Донецкой области. Об этом он заявил 28 сентября во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ".

По словам Лубинца, он дал запрос российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно совместного визита в Оленовку.

"Относительно того, какая была реакция (Москальковой на предложение по совместному визиту в Оленовку. – "ГОРДОН"), то был официальный ответ, что я как омбудсмен Украины должен обращаться не к ней, а к омбудсмену так называемой "ДНР", потому что это отдельное "государство" и там отдельный "омбудсмен", занимающийся этим вопросом", – рассказал Лубинец.

Уполномоченный отметил, что российская сторона в этом вопросе продолжает играть в игру "я не я, хата не моя". По его мнению, весь мир понимает, что это территория, захваченная РФ, "все об этом говорят, кроме самой России".

Также он заявил, что пока Украина не видит приезда в Оленовку отдельной мониторинговой миссии ООН, созданной решением генерального секретаря ООН Антониу Гутерришем.

"Я ранее давал анализ этой миссии, где на фактах показал, что из состава этой миссии – речь идет о трех лицах, иностранцах, – что они фактически все уже находятся под влиянием РФ. Я не знаю, понравился ли ООН мой анализ или нет, но сейчас они, на мой взгляд, делают только процесс ради процесса. Они подчеркивают, что обратились в РФ и ждут разрешения туда приехать", – рассказал уполномоченный.

Кроме этого, Лубинец сказал, что "все сознательные люди понимают, что Россия давно убрала там все доказательства этого военного преступления". По его словам, по фактам, которые есть, украинские и международные эксперты сошлись во мнении, что это была заранее спланированная военная операция России по уничтожению военнослужащих отдельной категории – азовцев.

ВИДЕО
Видео: Ukrinform TV / YouTube
Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

18 августа Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.

Теги: Россия, Украина, теракт, ООН, Донецкая область, война, Оленовка, омбудсмен, война России против Украины, Антониу Гутерриш, Дмитрий Лубинец
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