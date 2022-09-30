Омбудсмен Украины заявил, что до сих пор не может приехать в Оленовку

По словам Лубинца, он дал запрос российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно совместного визита в Оленовку.

"Относительно того, какая была реакция (Москальковой на предложение по совместному визиту в Оленовку. – "ГОРДОН"), то был официальный ответ, что я как омбудсмен Украины должен обращаться не к ней, а к омбудсмену так называемой "ДНР", потому что это отдельное "государство" и там отдельный "омбудсмен", занимающийся этим вопросом", – рассказал Лубинец.

Уполномоченный отметил, что российская сторона в этом вопросе продолжает играть в игру "я не я, хата не моя". По его мнению, весь мир понимает, что это территория, захваченная РФ, "все об этом говорят, кроме самой России".

Также он заявил, что пока Украина не видит приезда в Оленовку отдельной мониторинговой миссии ООН, созданной решением генерального секретаря ООН Антониу Гутерришем.

"Я ранее давал анализ этой миссии, где на фактах показал, что из состава этой миссии – речь идет о трех лицах, иностранцах, – что они фактически все уже находятся под влиянием РФ. Я не знаю, понравился ли ООН мой анализ или нет, но сейчас они, на мой взгляд, делают только процесс ради процесса. Они подчеркивают, что обратились в РФ и ждут разрешения туда приехать", – рассказал уполномоченный.

Кроме этого, Лубинец сказал, что "все сознательные люди понимают, что Россия давно убрала там все доказательства этого военного преступления". По его словам, по фактам, которые есть, украинские и международные эксперты сошлись во мнении, что это была заранее спланированная военная операция России по уничтожению военнослужащих отдельной категории – азовцев.

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