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ПОЛИТИКА

Институт омбудсмена слишком забюрократизирован, согласовывать нужно практически все – Лубинец

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Лубинец стал омбудсменом 1 июля
Лубинец стал омбудсменом 1 июля
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 1 августа, что через неделю работы увидел, что институт омбудсмена слишком забюрократизирован.

"С понедельника я провел первое оперативное совещание и коллективу предложил: неделю смотрю, как вы работаете, какова ваша практика. Через неделю, в пятницу, я подвел предварительные итоги. Во-первых, увидел, что институт слишком забюрократизирован – лично омбудсмен должен согласовывать практически все", – сказал он.

Лубинец считает, что юридически омбудсмен должен заниматься в первую очередь рассмотрением обращений граждан Украины, как это определено законодательством.

"Я [...] не хочу, чтобы люди, которые ко мне приходят (а у меня сейчас очень много встреч за день), говорили, что этот институт превратился в институт, который получает обращение и обращение пересылает, и на этом работа омбудсмена закончилась. На мой взгляд, работа омбудсмена – получить обращение и проконтролировать, чтобы конкретно нарушенное право было восстановлено. Для меня это – принципиальный показатель", – объяснил омбудсмен.

Он подчеркнул, что для него важны не количественные показатели, а результат – скольким гражданам Украины восстановили их права.

Контекст:

Народный депутат от группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец стал омбудсменом 1 июля – на следующий день после того, как Верховная Рада уволила с этой должности Людмилу Денисову.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: омбудсмен, работа, Дмитрий Лубинец, обращение
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