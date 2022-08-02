Институт омбудсмена слишком забюрократизирован, согласовывать нужно практически все – Лубинец

"С понедельника я провел первое оперативное совещание и коллективу предложил: неделю смотрю, как вы работаете, какова ваша практика. Через неделю, в пятницу, я подвел предварительные итоги. Во-первых, увидел, что институт слишком забюрократизирован – лично омбудсмен должен согласовывать практически все", – сказал он.

Лубинец считает, что юридически омбудсмен должен заниматься в первую очередь рассмотрением обращений граждан Украины, как это определено законодательством.

"Я [...] не хочу, чтобы люди, которые ко мне приходят (а у меня сейчас очень много встреч за день), говорили, что этот институт превратился в институт, который получает обращение и обращение пересылает, и на этом работа омбудсмена закончилась. На мой взгляд, работа омбудсмена – получить обращение и проконтролировать, чтобы конкретно нарушенное право было восстановлено. Для меня это – принципиальный показатель", – объяснил омбудсмен.

Он подчеркнул, что для него важны не количественные показатели, а результат – скольким гражданам Украины восстановили их права.