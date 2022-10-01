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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки погибло четыре мирных жителя Донецкой области, еще шесть ранены – ОВА

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В Донецкой области ежедневно гибнут люди из-за российских обстрелов
В Донецкой области ежедневно гибнут люди из-за российских обстрелов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook

За минувшие сутки в результате российских обстрелов погибло четыре жителя Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram утром 1 октября глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, погибли два человека в Максимильяновке, один – в Бахмуте и один – в Святогорске.

Еще шесть человек получили ранения: трое – в Бахмуте, по одному – в Тоненьком, Угледаре и Бердычах.

Всего с начала вторжения в регионе погибло 913 человек, 2294 были ранены. "В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – отметил глава ОВА. 

Контекст:

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории. ВСУ продвинулись в том числе в Донецкой области

30 сентября президент сообщил о "существенных результатах на востоке", в частности, освобождении поселка Ямполь вблизи Лимана.

Теги: Донецкая область, раненые, Святогорск, обстрелы, война России против Украины, Максимильяновка, Бахмут, Угледар, погибшие
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