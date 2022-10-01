За сутки погибло четыре мирных жителя Донецкой области, еще шесть ранены – ОВА

По его информации, погибли два человека в Максимильяновке, один – в Бахмуте и один – в Святогорске.
Еще шесть человек получили ранения: трое – в Бахмуте, по одному – в Тоненьком, Угледаре и Бердычах.
Всего с начала вторжения в регионе погибло 913 человек, 2294 были ранены. "В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – отметил глава ОВА.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам президента, около 9 тыс. км² территории. ВСУ продвинулись в том числе в Донецкой области.
30 сентября президент сообщил о "существенных результатах на востоке", в частности, освобождении поселка Ямполь вблизи Лимана.