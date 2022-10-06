Россияне за сутки убили четырех жителей Донецкой области, в освобожденном Лимане и Святогорске обнаружили тела 10 погибших – ОВА

"За 5 октября россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области – троих в Торском и одного в Заречном", – написал Кириленко.
Еще три человека накануне получили ранения.
Помимо этого, в освобожденных городах обнаружены тела 10 гражданских, убитых российскими захватчиками во время оккупации: пять в Святогорске и пять в Лимане.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 937 мирных жителей, еще 2323 человека получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.