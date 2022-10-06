Россияне за сутки убили четырех жителей Донецкой области, в освобожденном Лимане и Святогорске обнаружили тела 10 погибших – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 937 мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 5 октября россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области – троих в Торском и одного в Заречном", – написал Кириленко.

Еще три человека накануне получили ранения.

Помимо этого, в освобожденных городах обнаружены тела 10 гражданских, убитых российскими захватчиками во время оккупации: пять в Святогорске и пять в Лимане.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 937 мирных жителей, еще 2323 человека получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул глава ОВА.

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