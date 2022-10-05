В Лимане нашли могилы более 50 мирных жителей

Сообщается, что россияне копали траншеи и заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.
Один из тех, кого оккупанты задерживали и заставляли хоронить умерших, рассказал журналистам, что не все похороненные люди идентифицированы. Их тела могли долго лежать на улицах. Погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.
На кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные.
Также сообщается, что россияне не забирали тела своих погибших военных. При отступлении они увезли только раненых.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.
4 октября над Лиманом официально подняли флаг Украины.