В Лимане нашли могилы более 50 мирных жителей

Сообщается, что россияне копали траншеи и заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.

Один из тех, кого оккупанты задерживали и заставляли хоронить умерших, рассказал журналистам, что не все похороненные люди идентифицированы. Их тела могли долго лежать на улицах. Погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.

На кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные.

Также сообщается, что россияне не забирали тела своих погибших военных. При отступлении они увезли только раненых.