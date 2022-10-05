ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лимане нашли могилы более 50 мирных жителей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Лимане оккупанты хоронили жителей в безымянных могилах
В Лимане оккупанты хоронили жителей в безымянных могилах
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

В недавно деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили более 50 захоронений с гражданскими. Об этом проинформировало hromadske 5 октября.

Сообщается, что россияне копали траншеи и заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.

Один из тех, кого оккупанты задерживали и заставляли хоронить умерших, рассказал журналистам, что не все похороненные люди идентифицированы. Их тела могли долго лежать на улицах. Погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.

На кладбище похоронены более 50 человек. Некоторые захоронения обозначены табличками с именами, но есть и только пронумерованные.

Также сообщается, что россияне не забирали тела своих погибших военных. При отступлении они увезли только раненых.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

4 октября над Лиманом официально подняли флаг Украины.

Теги: Донецкая область, Лиман, кладбище, война России против Украины, массовые захоронения, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (266269)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (162001)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (152607)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (127628)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (98304)
6
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (94639)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (82456) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (63339)
 
 
 
 