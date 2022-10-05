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Зеленский показал, как выглядит освобожденный от оккупантов Лиман. Фоторепортаж

Сегодня 10.40
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане Донецкой области, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области. 5 октября Зеленский опубликовал в Facebook фото из деоккупированного Лимана. "Государство-агрессор уничтожает всюду на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру. Это можно остановить только одним способом: освободить наши земли", – подчеркнул президент.
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Лиман, Владимир Зеленский, война России против Украины, деоккупация
 

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