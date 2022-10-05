Зеленский показал, как выглядит освобожденный от оккупантов Лиман. Фоторепортаж
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Фото: Володимир Зеленський / Facebook
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане
Донецкой области, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман
. 2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов
. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области
. 5 октября Зеленский опубликовал
в Facebook фото из деоккупированного Лимана. "Государство-агрессор уничтожает всюду на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру. Это можно остановить только одним способом: освободить наши земли", – подчеркнул президент.