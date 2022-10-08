Северная Корея запустила две баллистические ракеты. За две недели пусков было уже семь

По данным южноамериканских военных, баллистические ракеты малой дальности (SRBM) были запущены 9 октября около 2.00 по местному времени (8 октября около 20.00 по Киеву) из провинции Канвондо на северо-востоке КНДР.
Ракеты улетели в сторону Японского моря.
Другими подробностями агентство не располагает.
Yonhap отмечает, что запуск стал "седьмой подобной провокацией за две недели", это произошло после завершения совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, а также накануне 77-й годовщины основания правящей в КНДР Рабочей партии.
По данным береговой охраны Японии, ракеты уже упали, пишет Kyodo.
Агентство отмечает, что ракета, которую Северная Корея запустила 4 октября, была самой далеко пролетевшей из всех запущенных Пхеньяном – 4600 километров.
С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.
В 2018–2019 годах лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.
11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.
12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщал, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара. 14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда, а 27 января – еще две.