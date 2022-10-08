Северная Корея запустила две баллистические ракеты. За две недели пусков было уже семь

По данным южноамериканских военных, баллистические ракеты малой дальности (SRBM) были запущены 9 октября около 2.00 по местному времени (8 октября около 20.00 по Киеву) из провинции Канвондо на северо-востоке КНДР.

Ракеты улетели в сторону Японского моря.

Другими подробностями агентство не располагает.

Yonhap отмечает, что запуск стал "седьмой подобной провокацией за две недели", это произошло после завершения совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, а также накануне 77-й годовщины основания правящей в КНДР Рабочей партии.

По данным береговой охраны Японии, ракеты уже упали, пишет Kyodo.

Агентство отмечает, что ракета, которую Северная Корея запустила 4 октября, была самой далеко пролетевшей из всех запущенных Пхеньяном – 4600 километров.

Украина осуждала эти запуски.