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Северная Корея запустила две баллистические ракеты. За две недели пусков было уже семь

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Ракеты улетели в сторону моря
Ракеты улетели в сторону моря
Фото: ЕРА (архив)

Северная Корея снова запустила две баллистические ракеты, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По данным южноамериканских военных, баллистические ракеты малой дальности (SRBM) были запущены 9 октября около 2.00 по местному времени (8 октября около 20.00 по Киеву) из провинции Канвондо на северо-востоке КНДР.

Ракеты улетели в сторону Японского моря.

Другими подробностями агентство не располагает.

Yonhap отмечает, что запуск стал "седьмой подобной провокацией за две недели", это произошло после завершения совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, а также накануне 77-й годовщины основания правящей в КНДР Рабочей партии.

По данным береговой охраны Японии, ракеты уже упали, пишет Kyodo.

Агентство отмечает, что ракета, которую Северная Корея запустила 4 октября, была самой далеко пролетевшей из всех запущенных Пхеньяном – 4600 километров.

Украина осуждала эти запуски.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщал, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара. 14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда, а 27 января – еще две.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: КНДР, Северная Корея, ракеты, Японское море, учения, ракета, запуск
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