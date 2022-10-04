Украина осудила запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией

"Запуск ракеты – откровенно провокационный и безответственный шаг, подрывающий региональную безопасность. Пхеньян в очередной раз грубо нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право. Международное сообщество должно решительно отреагировать на провокацию КНДР. Украина выражает солидарность с государствами-партнерами и призывает усилить санкционное давление на КНДР и принять действенные меры для предотвращения обхода санкций", – сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что мировое сообщество совместными действиями должно заставить Пхеньяне отказаться от незаконных ядерной и ракетной программ, чтобы обеспечить безопасность в регионе.

КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12 сегодня утром. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии. В стране в связи с пуском ракеты объявляли воздушную тревогу, граждан призывали укрыться в подвалах или прочных зданиях.