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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина осудила запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией

КНДР с 25 сентября как минимум дважды запускала баллистические ракеты
КНДР с 25 сентября как минимум дважды запускала баллистические ракеты
Фото: ЕРА

Украина осуждает запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 4 октября.

"Запуск ракеты – откровенно провокационный и безответственный шаг, подрывающий региональную безопасность. Пхеньян в очередной раз грубо нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право. Международное сообщество должно решительно отреагировать на провокацию КНДР. Украина выражает солидарность с государствами-партнерами и призывает усилить санкционное давление на КНДР и принять действенные меры для предотвращения обхода санкций", – сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что мировое сообщество совместными действиями должно заставить Пхеньяне отказаться от незаконных ядерной и ракетной программ, чтобы обеспечить безопасность в регионе. 

КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12 сегодня утром. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии. В стране в связи с пуском ракеты объявляли воздушную тревогу, граждан призывали укрыться в подвалах или прочных зданиях. 

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара. 14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда, а 27 января – еще две.

Последний раз о запуске Северной Корей баллистической ракеты сообщалось 25 сентября. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, КНДР, Япония, Северная Корея, МИД Украины, Пхеньян, баллистическая ракета
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