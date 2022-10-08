Россияне выпустили по Сумской области 28 неуправляемых ракет, за день нанесли четыре удара из вертолетов – ОВА

В Сумской области за день зафиксировали 55 приходов, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, всего в регионе зафиксировано 55 приходов, из них 28 неуправляемых ракет.

"Били россияне из САУ, минометов и четыре удара из вертолетов, которые не пересекали государственную границу, – написал руководитель ОВА. – Под вражеским огнем оказались села Краснопольской и Великописаревской общин".

Так, в результате удара по одному из сел Великописаревской общины ранение получил мужчина, его госпитализировали в больницу, отметил Живицкий.

"Также повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн… и трактор. Кроме того, загорелось поле кукурузы", – резюмировал глава Сумской ОВА.

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