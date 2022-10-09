Коллаборанты с семьями убегают из Новой Каховки и Старобельска – Генштаб

"Враг и его приспешники убегают, напуганные успехами Сил обороны Украины. Представители оккупационных "властей" Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым. По имеющейся информации, 7 октября, колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Так, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск", – говорится в сообщении.
Как отметил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, еще неделю назад в Старобельске принимали коллаборантов из населенных пунктов в западной части области.
"Оснований для паники нет", но что-то пошло не так", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 228-е сутки полномасштабного вторжения РФ. Согласно данным Генштаба, оккупационные войска пытаются удержать ранее захваченные территорий Украины, сосредоточили усилия на попытках сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях и периодически ведут наступление.