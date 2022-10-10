Оккупанты обстреляли Хмельницкий. В городе отсутствует электроснабжение, перебои с водоснабжением

"В результате прилетов на территории Хмельницкой объединенной территориальной общины есть перебои с электроснабжением. Все службы работают. Восстановим как можно быстрее", – написал он.
Хмельницкой городской совет уточнил в Telegram, что оккупанты нанесли по городу массированный ракетный удар.
"В нескольких домах вылетели окна. В настоящее время отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры. Медицинские учреждения запитаны от собственных дизель-генераторов", – сообщили в горсовете.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Власти области призвали жителей во время атак находиться в укрытиях.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской областях. В ряде населенных пунктов есть перебои с электро- и водоснабжением.
По данным МВД, в результате обстрела Киева минимум восемь человек погибли, более 20 ранены.
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По Украине по состоянию на 10.55 выпустили 75 ракет, 41 из них сбила система противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.