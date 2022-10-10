Оккупанты обстреляли Хмельницкий. В городе отсутствует электроснабжение, перебои с водоснабжением

"В результате прилетов на территории Хмельницкой объединенной территориальной общины есть перебои с электроснабжением. Все службы работают. Восстановим как можно быстрее", – написал он.

Хмельницкой городской совет уточнил в Telegram, что оккупанты нанесли по городу массированный ракетный удар.

"В нескольких домах вылетели окна. В настоящее время отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры. Медицинские учреждения запитаны от собственных дизель-генераторов", – сообщили в горсовете.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Власти области призвали жителей во время атак находиться в укрытиях.