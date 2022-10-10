В Одесской области сбили три ракеты и пять дронов-камикадзе

Утром 10 октября обстрелам со стороны РФ подверглись Киев, Львов, Днепр, Хмельницкий, Житомир, Харьков и другие города. Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.