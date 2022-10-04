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В Одессе слышали взрывы. Над морем сбили иранский дрон-камикадзе – ОК "Юг"

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Украинские силы ПВО сбили очередной БПЛА Shahed-136
Украинские силы ПВО сбили очередной БПЛА Shahed-136
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты предприняли очередную попытку атаки на Одессу с воздуха, вражеский дрон-камикадзе был сбит силами ПВО. Об этом сообщает в Telegram 4 октября пресс-служба Одесского городского совета, ссылаясь на информацию оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136. Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем", – отмечается в сообщении.

До этого ряд одесских Telegram-каналов, в частности "Курс Одесса", сообщали о звуке взрыва, который был слышен в городе, и о том, что к Одессе приближается еще один дрон. О втором сбитии либо попадании по городу после этого не сообщали ни официальные, ни неофициальные источники.

Контекст:

В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь БПЛА. В Одессе тогда два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский.

Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 26 сентября заверила, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.

28 сентября Гуменюк рассказала, что оккупанты с 10 сентября выпустили по югу Украины более 30 дронов-камикадзе, 22 из них были сбиты. После этого 30 сентября украинские силы ПВО уничтожили еще пять из семи дронов Shahed-136, которыми оккупанты атаковали Одессу и Николаев.

Теги: Россия, Украина, Одесса, взрыв, Вооруженные силы Украины, ПВО, Одесская область, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, дрон, дроны
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