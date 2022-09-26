СБУ обезвредила в Одессе группировку подсанкционного "вора в законе" по прозвищу Антимос

Среди задержанных – действующий сотрудник одного из региональных правоохранительных органов. Деятельность банды координировал, заявили в СБУ, один из влиятельных представителей криминального мира – "вор в законе" по прозвищу Антимос.

Из-за внесения в санкционный список СНБО "вору в законе" был запрещен въезд в Украину. В СБУ сообщили, что он руководил преступной деятельностью с территории одной из стран Ближнего Востока, где недавно умер.



"Злоумышленники терроризировали украинцев на юге и "выбивали" деньги из местных предпринимателей. Если те отказывались платить дань, к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы", – говорится в заявлении.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрали мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи – наказание в виде 15 лет тюрьмы.