Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к свержению власти

Бывший генерал-майор СБУ признан виновным в распространении в СМИ материалов с призывами к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 УК Украины). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что Третьяк перешел на сторону незаконно созданной оккупационной власти "ДНР". В ноябре 2015 года он, находясь на временно оккупированной территории Донецка, в сговоре с "МГБ "ДНР" принял участие в съемке видеоролика на фоне символики псевдореспублики. Бывший СБУшник лично призвал к прекращению существования действующей власти в Украине, а также к борьбе против нее с применением всех возможностей. В тот же день этот видеоролик был распространен в сети.