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Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к свержению власти

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Третьяк в 2015 году перешел на сторону незаконно созданной оккупационной власти "ДНР"
Третьяк в 2015 году перешел на сторону незаконно созданной оккупационной власти "ДНР"
Скриншот: Телекомпанія ДоТБ / Youtube

Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за призывы к захвату государственной власти в 2015 году. Об этом 22 сентября сообщил Офис генпрокурора. Имя ведомство не называет, но, по данным "Украинской правды", речь идет об Александре Третьяке.

Бывший генерал-майор СБУ признан виновным в распространении в СМИ материалов с призывами к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 УК Украины). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что Третьяк перешел на сторону незаконно созданной оккупационной власти "ДНР". В ноябре 2015 года он, находясь на временно оккупированной территории Донецка, в сговоре с "МГБ "ДНР" принял участие в съемке видеоролика на фоне символики псевдореспублики. Бывший СБУшник лично призвал к прекращению существования действующей власти в Украине, а также к борьбе против нее с применением всех возможностей. В тот же день этот видеоролик был распространен в сети.

Контекст:

Третьяк с 1975-го по 2002 год служил в органах КГБ СССР и СБУ, с 2002-го по 2005 год занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации, с 2005-го по 2006 год вновь служил в органах СБУ. С 2006-го был исполняющим обязанности заместителя председателя, заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации.

В 2010 году тогдашний президент Виктор Янукович отозвал Третьяка с пенсии и назначил руководителем СБУ в Луганской области, чуть позже присвоил звание генерал-майора. Главой Луганского управления СБУ Третьяк работал до марта 2014 года. После увольнения он был советником тогдашнего главы Донецкой ОГА Сергея Таруты, в команде которого отвечал за вопросы внутренней политики и взаимодействия с силовиками.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, война, приговор, война России против Украины, Александр Третьяков, Офис генпрокурора
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