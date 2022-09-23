Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к свержению власти

Бывший генерал-майор СБУ признан виновным в распространении в СМИ материалов с призывами к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 УК Украины). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры в суде доказали, что Третьяк перешел на сторону незаконно созданной оккупационной власти "ДНР". В ноябре 2015 года он, находясь на временно оккупированной территории Донецка, в сговоре с "МГБ "ДНР" принял участие в съемке видеоролика на фоне символики псевдореспублики. Бывший СБУшник лично призвал к прекращению существования действующей власти в Украине, а также к борьбе против нее с применением всех возможностей. В тот же день этот видеоролик был распространен в сети.
Третьяк с 1975-го по 2002 год служил в органах КГБ СССР и СБУ, с 2002-го по 2005 год занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации, с 2005-го по 2006 год вновь служил в органах СБУ. С 2006-го был исполняющим обязанности заместителя председателя, заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации.
В 2010 году тогдашний президент Виктор Янукович отозвал Третьяка с пенсии и назначил руководителем СБУ в Луганской области, чуть позже присвоил звание генерал-майора. Главой Луганского управления СБУ Третьяк работал до марта 2014 года. После увольнения он был советником тогдашнего главы Донецкой ОГА Сергея Таруты, в команде которого отвечал за вопросы внутренней политики и взаимодействия с силовиками.