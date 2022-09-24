СБУ установила личность российского командира, отдававшего приказы о пытках украинцев в Херсоне, и объявила ему о подозрении

В СБУ отметили, что речь идет о заместителе начальника управления Росгвардии по Ростовской области полковнике полиции Александре Науменко с позывным Альфа. По данным следствия, с марта 2022 года Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований России во временно оккупированном Херсоне.

"По его приказам происходят незаконные задержания и пытки местных жителей, проникновение в их дома и завладение имуществом. Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумные гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были потерпевшие. Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами", – говорится в сообщении.

Науменко объявили о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)