ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ установила личность российского командира, отдававшего приказы о пытках украинцев в Херсоне, и объявила ему о подозрении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ объявила российскому командиру подозрение в нарушении законов и обычаев войны
СБУ объявила российскому командиру подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины установила личность российского командира, который отдавал приказы о пытках украинцев во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram 24 сентября.

В СБУ отметили, что речь идет о заместителе начальника управления Росгвардии по Ростовской области полковнике полиции Александре Науменко с позывным Альфа. По данным следствия, с марта 2022 года Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований России во временно оккупированном Херсоне.

"По его приказам происходят незаконные задержания и пытки местных жителей, проникновение в их дома и завладение имуществом. Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумные гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были потерпевшие. Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами", – говорится в сообщении.

Науменко объявили о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Часть Херсонской области находится под временной российской оккупацией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, оккупация, пытки, война России против Украины, задержание, подозрение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом (354981)
2
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (325807)
3
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (227847)
4
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (97757)
5
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (44356)
6
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после (33207)
7
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь (24185)
8
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии (20958)
 
 
 
 