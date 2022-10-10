"Имеем дело с террористами". Зеленский заявил, что РФ намеренно выбрала целями людей и энергосистему Украины

Зеленский: [Россияне] специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда Фото: president.gov.ua

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские Shahed. У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевская и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковская область, Запорожье, Сумская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области, юг страны", – отметил он.

По словам президента, россияне стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить украинскую энергосистему.

"Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", – подытожил он.