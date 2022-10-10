Подоляк о возможности переговоров: С кем там разговаривать? Вместо разговоров необходимы ПВО, MLRS и снаряды большей дальности.

Утром 10 октября обстрелам со стороны РФ подверглись Киев, Львов, Днепр, Хмельницкий, Житомир, Харьков и другие города Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

По его словам, умышленные ракетные удары по центру Киева, Запорожью, Днепру и другим городам – еще одно доказательство "террористически неадекватной сущности Кремля".

Россия не способна воевать на поле боя, а способна лишь подло убивать мирных граждан, считает Подоляк. Вместо переговоров Украине нужно больше военной техники и оружия.

"С кем там разговаривать? Вместо разговоров необходимы ПВО, MLRS, снаряды большей дальности", – написал он.

Умисні ракетні удари по центру Києва, Запоріжжю та Дніпру – ще один доказ терористично неадекватної суті Кремля. Росія не здатна воювати на полі бою, а здатна лише підло вбивати мирних громадян. Із ким там розмовляти? Замість розмов необхідне ППО, MLRS, снаряди більшої дальності. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 10, 2022