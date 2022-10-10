ВСУ сбили 43 из 83 ракет, выпущенных Россией по Украине – замминистра обороны

"По состоянию на 11.34, предварительно [Россия выпустила по территории Украины], 83 ракеты, 43 сбито. Данные уточняются", – заявила чиновница.

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.

В столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны.