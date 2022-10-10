Харьков полностью обесточен, наземный электротранспорт и метро остановлены – мэрия

"Есть обстрелы и прилеты по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность Харькова. Сейчас город полностью обесточен, нет электроэнергии, нет подачи воды. Мы остановили метрополитен, эвакуировали людей... Сейчас метрополитен работает в качестве укрытия", – сообщил городской голова.
Харьковская служба новостей "Объектив" со ссылкой на пресс-службу мэрии добавила, что в Харькове остановлен также весь наземный электрический транспорт.
"Наземный электротранспорт остановлен, сейчас пытаются все маршруты закрыть автобусами", – заявили в пресс-службе.
Терехов заверил, что "несмотря ни на что, нет паники среди людей". "Мы понимаем, что идет война, российский агрессор применяет все недозволенные методы, чтобы вести свою ужасную войну в Украине. Настроение боевое", – сказал он.
Утром 10 октября обстрелам со стороны РФ подверглись Киев, Львов, Днепр, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев и другие города Украины. Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.
В Харькове, по информации Терехова, утром было зафиксировано три прилета по объектам энергетической инфраструктуры.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны.