Харьков полностью обесточен, наземный электротранспорт и метро остановлены – мэрия

"Есть обстрелы и прилеты по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность Харькова. Сейчас город полностью обесточен, нет электроэнергии, нет подачи воды. Мы остановили метрополитен, эвакуировали людей... Сейчас метрополитен работает в качестве укрытия", – сообщил городской голова.

Харьковская служба новостей "Объектив" со ссылкой на пресс-службу мэрии добавила, что в Харькове остановлен также весь наземный электрический транспорт.

"Наземный электротранспорт остановлен, сейчас пытаются все маршруты закрыть автобусами", – заявили в пресс-службе.

Терехов заверил, что "несмотря ни на что, нет паники среди людей". "Мы понимаем, что идет война, российский агрессор применяет все недозволенные методы, чтобы вести свою ужасную войну в Украине. Настроение боевое", – сказал он.