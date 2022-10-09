Государство-террорист Россия не хочет мира, оно доказывает это каждый день и каждую ночь – Зеленский

"Хочу сегодня адресовать это мое обращение тем в мире, кто поддается российским манипуляциям о якобы переговорах. О том, что якобы только переговоры могут завершить эту жестокую российскую террористическую войну. Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно доказывает это каждый день и каждую ночь", – заявил Зеленский.
В качестве примера президент назвал ракетный удар по Запорожью ночью 9 октября, в результате чего "погибли по меньшей мере 14 человек" (ранее было известно о 13 погибших), а "сотни семей остались без жилья".
"Это был сознательный удар. Тот, кто отдал приказ, и те, кто его выполняли, знали, куда бьют. Удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожью, которые только на этой неделе, за время с 3 октября, унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек. А еще были удары по Харькову, по городам Донбасса, по другим городам Украины. Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре нашего государства, по гражданским людям", – сказал он.
Зеленский считает, что, "когда кто-то хочет переговоров, он такого не делает, а когда кто-то террорист – он делает именно так".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
6 октября глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также зачем-то заявила о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".
Вице-спикер Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в Джакарте Елена Кондратюк отвергла предложения Матвиенко.