Государство-террорист Россия не хочет мира, оно доказывает это каждый день и каждую ночь – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что именно террористы ведут себя так, как Россия Фото: president.gov.ua

"Хочу сегодня адресовать это мое обращение тем в мире, кто поддается российским манипуляциям о якобы переговорах. О том, что якобы только переговоры могут завершить эту жестокую российскую террористическую войну. Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно доказывает это каждый день и каждую ночь", – заявил Зеленский.

В качестве примера президент назвал ракетный удар по Запорожью ночью 9 октября, в результате чего "погибли по меньшей мере 14 человек" (ранее было известно о 13 погибших), а "сотни семей остались без жилья".

"Это был сознательный удар. Тот, кто отдал приказ, и те, кто его выполняли, знали, куда бьют. Удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожью, которые только на этой неделе, за время с 3 октября, унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек. А еще были удары по Харькову, по городам Донбасса, по другим городам Украины. Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре нашего государства, по гражданским людям", – сказал он.

Зеленский считает, что, "когда кто-то хочет переговоров, он такого не делает, а когда кто-то террорист – он делает именно так".

Война России против Украины. Главное (обновляется)