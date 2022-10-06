В Раде ответили на предложения Матвиенко о "переговорах": Все, кто проголосовал за аннексию украинских территорий, – военные преступники

"Рада, что мое сегодняшнее выступление на [парламентском] саммите G20 в Индонезии с призывом к парламентам всех стран мира осудить преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию наших территорий поддержали все демократии и оно заставило россиян в очередной раз соврать о переговорах, теперь – уже в парламентах… Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства "матвиенок" осталась одна ложь! Все, кто проголосовал за аннексию украинских территорий, – военные преступники! С ними никто никаких переговоров не будет вести! Все они будут отвечать в международном трибунале! Украина побеждает и победит", – написала политик.
Матвиенко 6 октября призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".
Парламентский саммит G20 проходит в Джакарте 6–7 октября, Украину на нем представляет группа депутатов Верховной Рады во главе с вице-спикером Еленой Кондратюк, сообщает сайт ВР. Он предваряет саммит лидеров стран "Группы двадцати", который запланирован на 15–16 ноября 2022 года.
После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.