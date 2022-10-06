В Раде ответили на предложения Матвиенко о "переговорах": Все, кто проголосовал за аннексию украинских территорий, – военные преступники

"Рада, что мое сегодняшнее выступление на [парламентском] саммите G20 в Индонезии с призывом к парламентам всех стран мира осудить преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию наших территорий поддержали все демократии и оно заставило россиян в очередной раз соврать о переговорах, теперь – уже в парламентах… Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства "матвиенок" осталась одна ложь! Все, кто проголосовал за аннексию украинских территорий, – военные преступники! С ними никто никаких переговоров не будет вести! Все они будут отвечать в международном трибунале! Украина побеждает и победит", – написала политик.

Матвиенко 6 октября призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".

Парламентский саммит G20 проходит в Джакарте 6–7 октября, Украину на нем представляет группа депутатов Верховной Рады во главе с вице-спикером Еленой Кондратюк, сообщает сайт ВР. Он предваряет саммит лидеров стран "Группы двадцати", который запланирован на 15–16 ноября 2022 года.