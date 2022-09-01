"Раба, подножка, грязь Москвы". Данилов посоветовал Матвиенко собирать репарации и готовиться к Гааге

"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, следует помнить: России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", – написал Данилов, процитировав строку из стихотворения Тараса Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным…".

Валентині Матвієнко. «Рабі, подножці, грязі Москви», людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати: * має вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій * , на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 1, 2022

1 сентября в тексте, посвященном Дню знаний, Валентина Матвиенко написала, что у России достаточно ресурсов для победного завершения войны в Украине.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы – ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. Отечественные вооруженные силы оснащены самым современным оружием и техникой. Российские военнослужащие действуют гуманно. Они не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Не запятнали себя расправами над военнопленными", – написала Матвиенко в блоге на официальном сайте Совета Федерации РФ.