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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Раба, подножка, грязь Москвы". Данилов посоветовал Матвиенко собирать репарации и готовиться к Гааге

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Российские военнослужащие в Украине действуют гуманно, заявила Валентина Матвиенко
Российские военнослужащие в Украине действуют гуманно, заявила Валентина Матвиенко
Фото: ЕРА

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на заявление спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что у России "хватит ресурсов для победы над Украиной". В своем Twitter 1 сентября Данилов написал, что России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине.

"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, следует помнить: России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", – написал Данилов, процитировав строку из стихотворения Тараса Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным…".

1 сентября в тексте, посвященном Дню знаний, Валентина Матвиенко написала, что у России достаточно ресурсов для победного завершения войны в Украине.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы – ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. Отечественные вооруженные силы оснащены самым современным оружием и техникой. Российские военнослужащие действуют гуманно. Они не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Не запятнали себя расправами над военнопленными", – написала Матвиенко в блоге на официальном сайте Совета Федерации РФ.

Теги: Россия, Украина, Валентина Матвиенко, война России против Украины, украинец, Алексей Данилов, репарации
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