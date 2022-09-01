После победы Украины в мире возникнут новые союзы, а некоторые олигархи обеднеют – Данилов

По словам Данилова, аппарат СНБО подготовил и передал президенту Украины свои предложения относительно видения ситуации с безопасностью в Украине в ближайшем будущем.

"Мы еще не осознаем, но все, что сейчас происходит, это смена нас (украинцев. – "ГОРДОН"). [...] Мы завоевали свое право быть сильными", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что после войны может измениться финансовое положение части украинских олигархов. По мнению Данилова, это связано с тем, что отношение украинского общества к олигархам постепенно меняется.

"После того как был принят закон об олигархах, он уже с первого дня проделал очень важную работу. Первое – общество о них стало говорить публично. До этого даже слово "олигарх" звучало как-то таинственно. Это была какая-то группа людей, которая была богатой. А после принятия закона и во время войны люди анализируют очень много вещей", – сказал Данилов.

По его словам, сейчас украинское общество поднимает "очень много тем, которые до сих пор не поднимались", в частности вопрос двойного гражданства.

"После войны всем будет известно, кто чем занимался, кто уехал заранее. О них мало кто говорит, потому что, может, кто-то из них после этой войны станет бедным", – сказал Данилов.