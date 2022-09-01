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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После победы Украины в мире возникнут новые союзы, а некоторые олигархи обеднеют – Данилов

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Алексей Данилов считает, что украинцы завоевали свое право быть сильными
Алексей Данилов считает, что украинцы завоевали свое право быть сильными
Фото: СНБО / Facebook

После победы Украины в войне с Россией в мире будут созданы новые союзы и альянсы. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал 31 августа в интервью на телеканале "1+1".

По словам Данилова, аппарат СНБО подготовил и передал президенту Украины свои предложения относительно видения ситуации с безопасностью в Украине в ближайшем будущем.

"Мы еще не осознаем, но все, что сейчас происходит, это смена нас (украинцев. – "ГОРДОН"). [...] Мы завоевали свое право быть сильными", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что после войны может измениться финансовое положение части украинских олигархов. По мнению Данилова, это связано с тем, что отношение украинского общества к олигархам постепенно меняется.

"После того как был принят закон об олигархах, он уже с первого дня проделал очень важную работу. Первое – общество о них стало говорить публично. До этого даже слово "олигарх" звучало как-то таинственно. Это была какая-то группа людей, которая была богатой. А после принятия закона и во время войны люди анализируют очень много вещей", – сказал Данилов.

По его словам, сейчас украинское общество поднимает "очень много тем, которые до сих пор не поднимались", в частности вопрос двойного гражданства.

"После войны всем будет известно, кто чем занимался, кто уехал заранее. О них мало кто говорит, потому что, может, кто-то из них после этой войны станет бедным", – сказал Данилов.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд, поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

22 июля секретарь СНБО отметил, что 86 граждан Украины отвечают как минимум одному из четырех критериев олигарха.

Теги: Россия, Украина, война, СНБО, оборона, олигархи, украинцы, война России против Украины, безопасность, будущее, Алексей Данилов
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